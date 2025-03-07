¤Æ¤ó¤Á¤à¡¢3²¯8000Ëü±ß¤ÎÇå½þ¶â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÆü¡¹¤ËÌ©Ãå¡¡µÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¤âÊì¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×
YouTuber¡¦¤Æ¤ó¤Á¤à¡Ê31¡Ë¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤ÎMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹ABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¤È¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤È1»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥ï¥ÌÓ¤òÄæ¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á
¡¡7ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô160Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤Æ¤ó¤Á¤à¤ËÌ©Ãå¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤óÄì¤Ø¤ÈÅ¾Íî¡£¹¹ðÅã¤òÌ³¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Î±ê¾åÁûÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁí³Û3²¯8,000Ëü±ß¤â¤ÎÇå½þÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤³¤«¤éºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²Ô¤¬¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Æ¤ó¤Á¤à¡£¤É¤ó¤ÊµÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö°ì²ó¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Á°¤ò¸þ¤¯»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMEGUMI¤â¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Í¡¢µã¤±¤ë¤ï¡×¤È´¶Æ°¡£¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄü¤á¤º¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡¢Èà½÷¤Î¿¿¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï¡£Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢YouTuber¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Æ¤ó¤Á¤à¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡È¥ï¥ÌÓ¤òÄæ¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡£Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥ï¥ÌÓ¤Î½èÍý¡×¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢¤¢¤¨¤ÆÄæ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò´Ó¤¯½÷À¤¿¤Á¤¬¡£º£²ó¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤¢¤Ë¤ªÅ·Åò¡¢¤½¤·¤ÆYouTube¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¡¦¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¤é¤ÎÈþ°Õ¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸ì¤ê¡¢¡È¥ï¥ÌÓ½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¤È¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤È1»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡7ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô160Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤Æ¤ó¤Á¤à¤ËÌ©Ãå¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤óÄì¤Ø¤ÈÅ¾Íî¡£¹¹ðÅã¤òÌ³¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Î±ê¾åÁûÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁí³Û3²¯8,000Ëü±ß¤â¤ÎÇå½þÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤³¤«¤éºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²Ô¤¬¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Æ¤ó¤Á¤à¡£¤É¤ó¤ÊµÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö°ì²ó¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Á°¤ò¸þ¤¯»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMEGUMI¤â¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Í¡¢µã¤±¤ë¤ï¡×¤È´¶Æ°¡£¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄü¤á¤º¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡¢Èà½÷¤Î¿¿¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï¡£Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢YouTuber¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Æ¤ó¤Á¤à¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡È¥ï¥ÌÓ¤òÄæ¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡£Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥ï¥ÌÓ¤Î½èÍý¡×¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢¤¢¤¨¤ÆÄæ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò´Ó¤¯½÷À¤¿¤Á¤¬¡£º£²ó¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤¢¤Ë¤ªÅ·Åò¡¢¤½¤·¤ÆYouTube¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¡¦¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¤é¤ÎÈþ°Õ¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸ì¤ê¡¢¡È¥ï¥ÌÓ½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£