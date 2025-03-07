PTSD¸øÉ½¥Õ¥¸ÅÏî´½í¤µ¤ó¡¢¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥Ç¥Ë¥à¤ÇÈþµÓ¥Á¥é¥ê¤Ë¡ÖÂºÙ¤Ã¡×¡Ö¥¹¥Æ¥½÷»Ò¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ç¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ë¥à¡£¿·Á¯¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ò¸ø³«¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢Â¤Î³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¤«¤é¤ÏºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤ÈþµÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÏî´¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÈþ¤·¤¤µÓ¡×¡Ö¶Å¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Í¤§¡£½é¤á¤Æ¤ß¤¿¤ï¡ù¡¡µÓÄ¹¡×¡ÖÂºÙ¤ÃÁÇÅ¨¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥½÷»Ò¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ÎÉ¤ÎÉ¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£
2·î¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡£¸ø¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡ÖLighthouse¡×¤Î·î³ÛÈñ¤Ï1500±ß¡¢Æþ²ñ¶â¤Ï500±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£