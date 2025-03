矢井田 瞳が、デビュー25周年アニバーサリー企画第二弾として、ファン投票によるリクエストライブ<矢井田 瞳 25th Anniversary Live Tour『25』>を開催する。8月3日(日)に東京・ヒューリックホール、8月16日(土)に大阪・大阪サンケイホールブリーゼで開催される。現在開催中のデビュー25周年アニバーサリー企画第一弾となる全国弾き語りツアー<GUITAR TO UTA>に続く第二弾は、タイトルに『25』を冠しており、ギターを相棒に25年間音楽と向き合ってきた矢井田 瞳らしいミュージシャンシップ溢れるタイトルになっている。

ライブ・イベント情報



■ FM大阪 こどもてらす〜To Zero for Children〜トーク&ライブ〜子どもの虐待ゼロのために日時:3月14日(金)18:30〜19:30会場:阪急うめだ本店 9階 祝祭広場■ KYODO TOKYO presents 新宿MUSIC CRUISE日時:5月2日(金)OPEN 18:00 / START 19:00会場:新宿FACE■ ウルフルケイスケ Presents 「MAGICAL CHAIN 60 at 磔磔」日時:5月23日(金)OPEN 17:30 / START 18:30会場:京都磔磔■ scenes日時:5月24日(土)OPEN 15:15 / START 16:00会場:大手町三井ホール■ ウルフルケイスケ Presents 「MAGICAL CHAIN 60 at SHIBUYA CLUB QUATTRO」日時:6月22日(日)OPEN 16:45 / START 17:30会場:SHIBUYA CLUB QUATTRO