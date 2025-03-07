矢井田 瞳、デビュー25周年アニバーサリー企画第二弾ファン投票リクエストライブ開催決定
矢井田 瞳が、デビュー25周年アニバーサリー企画第二弾として、ファン投票によるリクエストライブ＜矢井田 瞳 25th Anniversary Live Tour『25』＞を開催する。8月3日（日）に東京・ヒューリックホール、8月16日（土）に大阪・大阪サンケイホールブリーゼで開催される。
現在開催中のデビュー25周年アニバーサリー企画第一弾となる全国弾き語りツアー＜GUITAR TO UTA＞に続く第二弾は、タイトルに『25』を冠しており、ギターを相棒に25年間音楽と向き合ってきた矢井田 瞳らしいミュージシャンシップ溢れるタイトルになっている。
また、デビュー25周年を飾る新ビジュアルが公開された。広告やミュージシャンのアートワークなど幅広く活躍するフォトグラファー平野一穂を迎えて、澄み渡る大空をバックに大人可愛いマニッシュなスタイリングで真っ直ぐ前を見据える眼差しは、矢井田 瞳という今の時代を逞しくしなやかに生きるひとりの女性を写し出した。
デビュー25周年を迎える今年は、今後も様々なアニバーサリー企画を予定しており、U-NEXTにて、U-NEXT×矢井田 瞳デビュー25周年記念特集第一弾＜矢井田 瞳 弾き語りツアー 〜 GUITAR TO UTA 24-25 Billboard Live Special 〜＞を“ONLY ON”独占ライブ配信する。U-NEXTでは過去のライブ映像やMVを配信中だ。
●矢井田 瞳 メッセージ
全国弾き語りツアーで得たエネルギーを、夏のバンドライブに全て還元し、ドカーンと放出したいと思います。
「続けること」の大切さや大変さがわかった25周年だからこそ、気心の知れたメンバーとまた音が出せることがこれまで以上に嬉しいです。
どんなリクエストが来るのかも、今からとっても楽しみです。
まだまだ全力でいきます！ぜひ、会いにきてくださいね！
ライブ・イベント情報
2025年8月3日（日） 東京・ヒューリックホール OPEN 16:30 / START 17:30
2025年8月16日（土） 大阪・大阪サンケイホールブリーゼ OPEN 16:30 / START 17:30
○バンドメンバー：Gt.西川 進・Key.鶴谷 崇・Ba.FIRE・Dr.水野 雅昭
○チケット料金：全席指定 9,000円（税込）
○オフィシャルファンクラブ「yaiko’s eye」にてチケット最速先行受付中
ご入会はこちら： https://fanicon.net/fancommunities/4912
※会員様はタイムライン内固定投稿内、URLよりお申し込みください。
●ツアー情報・チケット申込み詳細はこちら： https://yaiko.jp/event/355475
○ファン投票受付中： https://columbia.jp/yaidahitomi/25th/
【投票期間】
2025年5月7日（水）23:59 まで
ライブで聴きたい矢井田 瞳のオリジナル楽曲を「1曲」投票ください
投票いただいた方全員に「25周年記念オリジナル待ち受け画像」をプレゼント
U-NEXT配信 情報
ライブ配信：2025年3月7日（金）20:00〜配信終了時刻
見逃し配信：準備が整い次第開始 ※2025年3月21日（金）23:59まで
特設ページ： https://t.unext.jp/r/yaiko
○U-NEXTでは過去のライブ映像やMVを配信中
特集ページ： https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010522
ライブ・イベント情報
2025年3月8日(土) 栃木・高根沢ちょっ蔵ホール OPEN 17:00 / START 17:30
2025年3月9日(日) 新潟・新潟県民会館 小ホール OPEN 16:00 / START 17:00
2025年3月15日(土) 京都・京都磔磔 OPEN 17:00 / START 17:30
2025年3月16日(日) 兵庫・月世界 OPEN 17:00 / START 17:30
2025年3月20日(木・祝) 三重・松坂M'AXA OPEN 17:00 / START 17:30
2025年3月22日(土) 島根・さんびる文化センター プラバホール OPEN 15:30 / START 16:00
2025年3月29日(土) 山口・防府アスピラート 音楽ホール OPEN 15:30 / START 16:00
2025年4月4日(金) 東京・WWWX OPEN 17:00 / START 17:30
ツアー情報・チケット申込み詳細はこちら： https://yaiko.jp/news/355126
ライブ・イベント情報
日時：3月14日（金）18:30〜19:30会場：阪急うめだ本店 9階 祝祭広場
■ KYODO TOKYO presents 新宿MUSIC CRUISE
日時：5月2日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
会場：新宿FACE
■ ウルフルケイスケ Presents 「MAGICAL CHAIN 60 at 磔磔」
日時：5月23日（金）OPEN 17:30 / START 18:30
会場：京都磔磔
■ scenes
日時：5月24日（土）OPEN 15:15 / START 16:00
会場：大手町三井ホール
■ ウルフルケイスケ Presents 「MAGICAL CHAIN 60 at SHIBUYA CLUB QUATTRO」
日時：6月22日（日）OPEN 16:45 / START 17:30
会場：SHIBUYA CLUB QUATTRO
関連リンク
◆矢井田 瞳 オフィシャルYouTubeチャンネル