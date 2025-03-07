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2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya¡¡17:30 / 18:30
2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¡¡16:30 / 17:30
2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôEIGHT HALL¡¡16:30 / 17:00
2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦GIGS¡¡16:45 / 17:30
2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo¡¡16:45 / 17:30
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¡¡17:30 / 18:30
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¡¡16:00 / 17:00
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