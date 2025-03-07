timelesz¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ñ¥¤¤Þ¤ß¤ì¡©¡¡¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡ÙSP¤Çº´Æ£¾¡Íø¡õµÆÃÓÉ÷Ëá¡õ¾¾ÅçÁï¤¬»Å³Ý¤±¿Í¤Ë¡ª
¡¡3·î15Æü19»þ¤è¤ê¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP SP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Î2»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼8¿ÍÀª¤¾¤í¤¤¤Î¡Ötimelesz¥É¥Ã¥¥ê¡×¤¬¼Â¸½¡£ÅöÈÖÁÈ¤Î¥É¥Ã¥¥ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëµÆÃÓÉ÷Ëá¤È¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¤Î3¿Í¤¬»Å³Ý¤±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢5¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥Ñ¥¤¤Þ¤ß¤ì¡É¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¢8¿ÍÂÎÀ©¤ÇÀ¤³¦½éÉ½»æ¡ª¡¡±ð¤Ã¤Ý¤¯¡¢Àº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÀª¤¾¤í¤¤
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥É¥Ã¥¥ê¤ò¡¢¿ô¡¹¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¼¡¡¹¤È»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢Çú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ötimelesz project ¡¾AUDITION¡¾¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áí¿ô1Ëü8922·ï¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Î5¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¿·¤¿¤Ë8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¡£
¡¡Ìó10¥õ·î¤Ë¤ª¤è¤Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿8¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÈÓ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×ÂÎ¸³¤Î¥í¥±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤¬¡¢º´Æ£¡¢µÆÃÓ¡¢¾¾Åç¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÍÑ°Õ¼þÅþ¤Ë»ÅÁÈ¤ó¤ÀÁÔÂç¤Ê¥ï¥Ê¤À¤Ã¤¿¡½¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûÀ¾¡¢¸¶¡¢¶¶ËÜ¡¢ÃöËó¡¢¼ÄÄÍ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¡Ètimelesz¥Ñ¥¤¤Þ¤ß¤ì¥É¥Ã¥¥ê¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥í¥±¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Î5¿Í¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤È¥À¥Þ¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥¤¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡©¡¡ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¥É¥Ã¥¥ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê5¿Í¤ò¸«¼é¤ëº´Æ£¡¢µÆÃÓ¡¢¾¾Åç¤ÎÉ½¾ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¤½¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬¡Ä¡©¡¡¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤à¡Ötimelesz¥É¥Ã¥¥ê¡×¤Î·ëËö¤ä¤¤¤«¤Ë¡©
¡¡º£²ó¤Î2»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡Ötimelesz¥É¥Ã¥¥ê¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¡£¤ª¤Ê¤¸¤ßSnow Man¡¦¸þ°æ¹¯ÆóÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ëµ²±ÎÏ¥¼¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¡Öµ²±Ç¦¼ÔÂâ ¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡È¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤è¤ê¤À¤¤¤ÖÇ¯¾å¤Î¥ª¥¸¥¤¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÎÁÍý¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò¤ªÂê¤Ë¡¢¡ÈÉé¤±¤¿¤éÂ¨¡¦µÕ¥Ð¥ó¥¸¡¼¡É¤Îµ²±ÎÏÂÐ·è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤Ë¤¤¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò¥Í¥º¥ßÎó¼ÖÇúÃÆ¤¬½±¤¦¡ÖÉÃ¤Ç¥Á¥å¡¼¥Á¥å¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ä¡¢¡Öé®¡Ê¤ä¤Ö¡Ë¤«¤éËÀ¡×¡Ö½Ð¤ë¹º¡Ê¤¯¤¤¡Ë¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÅÍè¤è¤êÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ï¤¶¤ò¥É¥Ã¥¥ê²½¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤³¤È¤ï¤¶¤ò³Ø¤Ö¡×¤Ê¤É¡¢Ä¶¶¯ÎÏ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤³¤È¤ï¤¶¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤Ï¡¢ÏÃÂêÁûÁ³¤Î¡ÈÇò±©Ç¦¼Ô¡É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢Æ¬¤Î¾å¤Ë¡ÈÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡É¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤À¡©
¡¡´ë²è¡¦¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌªÃ«¹ÀÌï¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£timelesz project¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¡È¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤À¡ª¡É¤È²èºö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£8¿Í¤Î»×¤¤¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¡¢²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢²æ¤é¤¬¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤äÇò¿ÏÇ¦¼Ô¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP SP¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ3·î15Æü19»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¢8¿ÍÂÎÀ©¤ÇÀ¤³¦½éÉ½»æ¡ª¡¡±ð¤Ã¤Ý¤¯¡¢Àº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÀª¤¾¤í¤¤
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥É¥Ã¥¥ê¤ò¡¢¿ô¡¹¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¼¡¡¹¤È»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢Çú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£
¡¡Ìó10¥õ·î¤Ë¤ª¤è¤Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿8¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÈÓ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×ÂÎ¸³¤Î¥í¥±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤¬¡¢º´Æ£¡¢µÆÃÓ¡¢¾¾Åç¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÍÑ°Õ¼þÅþ¤Ë»ÅÁÈ¤ó¤ÀÁÔÂç¤Ê¥ï¥Ê¤À¤Ã¤¿¡½¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûÀ¾¡¢¸¶¡¢¶¶ËÜ¡¢ÃöËó¡¢¼ÄÄÍ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¡Ètimelesz¥Ñ¥¤¤Þ¤ß¤ì¥É¥Ã¥¥ê¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥í¥±¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Î5¿Í¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤È¥À¥Þ¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥¤¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡©¡¡ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¥É¥Ã¥¥ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê5¿Í¤ò¸«¼é¤ëº´Æ£¡¢µÆÃÓ¡¢¾¾Åç¤ÎÉ½¾ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¤½¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬¡Ä¡©¡¡¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤à¡Ötimelesz¥É¥Ã¥¥ê¡×¤Î·ëËö¤ä¤¤¤«¤Ë¡©
¡¡º£²ó¤Î2»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡Ötimelesz¥É¥Ã¥¥ê¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¡£¤ª¤Ê¤¸¤ßSnow Man¡¦¸þ°æ¹¯ÆóÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ëµ²±ÎÏ¥¼¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¡Öµ²±Ç¦¼ÔÂâ ¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡È¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤è¤ê¤À¤¤¤ÖÇ¯¾å¤Î¥ª¥¸¥¤¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÎÁÍý¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò¤ªÂê¤Ë¡¢¡ÈÉé¤±¤¿¤éÂ¨¡¦µÕ¥Ð¥ó¥¸¡¼¡É¤Îµ²±ÎÏÂÐ·è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤Ë¤¤¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò¥Í¥º¥ßÎó¼ÖÇúÃÆ¤¬½±¤¦¡ÖÉÃ¤Ç¥Á¥å¡¼¥Á¥å¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ä¡¢¡Öé®¡Ê¤ä¤Ö¡Ë¤«¤éËÀ¡×¡Ö½Ð¤ë¹º¡Ê¤¯¤¤¡Ë¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÅÍè¤è¤êÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ï¤¶¤ò¥É¥Ã¥¥ê²½¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤³¤È¤ï¤¶¤ò³Ø¤Ö¡×¤Ê¤É¡¢Ä¶¶¯ÎÏ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤³¤È¤ï¤¶¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤Ï¡¢ÏÃÂêÁûÁ³¤Î¡ÈÇò±©Ç¦¼Ô¡É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢Æ¬¤Î¾å¤Ë¡ÈÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡É¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤À¡©
¡¡´ë²è¡¦¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌªÃ«¹ÀÌï¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£timelesz project¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¡È¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤À¡ª¡É¤È²èºö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£8¿Í¤Î»×¤¤¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¡¢²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢²æ¤é¤¬¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤äÇò¿ÏÇ¦¼Ô¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP SP¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ3·î15Æü19»þÊüÁ÷¡£