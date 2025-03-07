Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎåºÎï¤ÊÈà½÷¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤¦¤Á¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡Ú¥Ü¥í¥Ü¥í¥Ã¡Ä¡ÛÈà½÷¤¬¡É°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò¡Ä¡ª¡ÚÈà»á¤¬·É±ó¤¹¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥³¥Ä¡Û
¤Ä¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤¬Áê¼ê¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê½÷À¤Î¹ÔÆ°¤È¡¢¤½¤Î²óÈòºö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¿®ÍêÉÔÂ¤Î¥µ¥¤¥ó¡Û
¡ÖÈà¤Ï»ä¤Ë°Â¿´´¶¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå¡¿½÷À¡Ë
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æº¬µò¤Î¤Ê¤¤µ¿¤¤¤ÏÈò¤±¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏ¢ÍíÉÑÅÙ¤Î¹Ô¤¤¹¤®¡Û
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤âÈà¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÉÔËþ¤¬Êç¤ë¤È¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê½÷À¡Ë
Èà¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂº½Å¤·¡¢Ï¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¸³è¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Úµ¤Ê¬²°¤ÎÍî¤È¤··ê¡Û
¡Ö»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢Èà¤Ï¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë´Ø·¸À¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Ç¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¯¤¹¤®¤ë¤³¤À¤ï¤ê¡Û
¡Ö»ä¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÈà½÷¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤ª¤¦¤Á¥Ç¡¼¥È¤ÇÈà½÷¤È±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¥Ã¡Ä¤È¥Ý¥Æ¥Á¤ò¿©¤Ù»¶¤é¤«¤·¤Æµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
Èà¤Î¤ä¤êÊý¤ä°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸À¤Ï¤â¤Ã¤È½ÀÆð¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê½÷À¤Î¹ÔÆ°¤È¡¢¤½¤Î²óÈòºö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¿®ÍêÉÔÂ¤Î¥µ¥¤¥ó¡Û
¡ÖÈà¤Ï»ä¤Ë°Â¿´´¶¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå¡¿½÷À¡Ë
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æº¬µò¤Î¤Ê¤¤µ¿¤¤¤ÏÈò¤±¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤âÈà¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÉÔËþ¤¬Êç¤ë¤È¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê½÷À¡Ë
Èà¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂº½Å¤·¡¢Ï¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¸³è¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Úµ¤Ê¬²°¤ÎÍî¤È¤··ê¡Û
¡Ö»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢Èà¤Ï¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë´Ø·¸À¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Ç¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¯¤¹¤®¤ë¤³¤À¤ï¤ê¡Û
¡Ö»ä¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÈà½÷¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤ª¤¦¤Á¥Ç¡¼¥È¤ÇÈà½÷¤È±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¥Ã¡Ä¤È¥Ý¥Æ¥Á¤ò¿©¤Ù»¶¤é¤«¤·¤Æµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
Èà¤Î¤ä¤êÊý¤ä°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸À¤Ï¤â¤Ã¤È½ÀÆð¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë