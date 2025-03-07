700Ëü±ßÄ¶¤¨¡ª ¥¹¥Ð¥ë¿··¿¡ÖSUV¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª 2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¿åÊ¿ÂÐ¸þ¡×¡ß¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¡ÖÍß¤·¤¤¡×À¼¤â¡ª Á´Ä¹4.7mµé¤Î²¤½£¡Ö¿·¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¿··¿¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×ÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î²¤½£Ë¡¿Í¤Ï¡¢¿··¿SUV¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤ò²¤½£¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¤È2024Ç¯10·î1Æü¤ËÈ¯É½¡£¡¡
¡¡2025Ç¯2·î6Æü¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢2025Ç¯2·î7Æü¤Ë¤â¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤âº£Ç¯È¾¤Ð¤ÎÆ³Æþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥¹¥Ð¥ë¿··¿¡ÖSUV¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê55Ëç¡Ë
¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤È¤·¤Æ1997Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦SUV¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÎòÂå¤Ç260ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿5ÂåÌÜ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï2024Ç¯½Õ¤«¤éºÇ¿·¤Î6ÂåÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î²¤½£È¯Çä¤Ï¤½¤ì¤Ë¼¡¤°¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4670mm¡ßÁ´Éý1830mm¡ßÁ´¹â1730mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2670mm¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â220mm¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢SUV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´è¾æ¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¶¯¤á¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò°ìÂÎ´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´11¿§¤ÈËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âSUV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´è¾æ¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÉ½¸½¡£³Æ¼ïµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¤¿11.6¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥ÍÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òº¸±¦ÂÐ¾Î¡¦°ìÄ¾Àþ¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡Öe-BOXER¡Ê¥¤¡¼¥Ü¥¯¥µ¡¼¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¡¼¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢Áö¤ê¤Î¼Á´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Á´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿·¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢ÆüËÜ¤Ë¤âÁá¤¯¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¹ñÆâÆ³Æþ¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤ÉÆüËÜÆ³Æþ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï³Æ¹ñ¤Ç¤ÎÆ³Æþ³«»Ï¤ò¤á¤É¤Ë½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï4Ëü5906¥æ¡¼¥í¡ÊÌó750Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£