£Ô£Â£Ó¡¡ÃæµïÀµ¹»á¹ßÈÄ¤Î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Ã£³¡×·ÑÂ³¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Ãæ¿È¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤Ï£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆ±¶É¤Ç£²£°£²£µÇ¯£´·î´üÈÖÁÈ²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡£½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£Í£Ã¤Î£±¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Ã£³¡×¡Ê·îÍË¸á¸å£¹»þ¡Ë¤ò£´·î°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Ã£³¡×¤ÏÃæµï»á¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡¢¥Ò¥í¥ß¤Îà¥È¥ê¥×¥ë£Í£Ãá¤È¤·¤Æ£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯£±£²·î£¹Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤òºÇ¸å¤ËÊüÁ÷µÙ»ß¾õÂÖ¤Ë¡££±·î£²£°Æü¤ËÃæµï»á¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤«¡¢¿·¤¿¤Ë£Í£Ã¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌ¤Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î°Ê¹ß¤âÈÖÁÈ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¶É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ÉôÄ¹¡¦»°Åç·½ÂÀ»á¤Ï¡Ö¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¡£¡Ø£Ô£È£Å¡¡£Í£Ã£³¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ï¹ßÈÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡¢ÅìÌî¹¬¼£¤µ¤ó¤Ï°ú¤Â³¤¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Àº£¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºî¤Î¸½¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Ãæ¿È¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÊÑ¹¹¤äÊüÁ÷ºÆ³«»þ´ü¡¢¿·¤¿¤Ë£Í£Ã¤ò²Ã¤¨¤ë¤«¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£