¥É¥ë±ßÈ¿±þÇö¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤Ï±ß°Â¤ÎÆ°¤¡¡Æü¶ä´Ø·¸¼ÔÊóÆ»¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ßÈ¿±þÇö¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤Ï±ß°Â¤ÎÆ°¤¡¡Æü¶ä´Ø·¸¼ÔÊóÆ»¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü¶ä¤Ï£³·î²ñ¹ç¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤Î¸½¾õ°Ý»ý¤ò·è¤á¤ë¸ø»»Âç¤¤¤¡¢£±·îÍø¾å¤²¤äÊÆÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¡¢¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ßÁê¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£¥É¥ë±ß¤Ï147.50ÉÕ¶á¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÃÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¥æー¥í±ß¤ä¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤¹Æ°¤¤¬·ÑÂ³¡£¥æー¥í±ß¤Ï160.21¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï190.88¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï±ß°Â¤è¤ê¤Ï¡¢¥æー¥í¹â¤ä¥Ý¥ó¥É¹â¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡147.42¡¡EUR/JPY¡¡159.93¡¡GBP/JPY¡¡190.51
¡¡Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü¶ä¤Ï£³·î²ñ¹ç¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤Î¸½¾õ°Ý»ý¤ò·è¤á¤ë¸ø»»Âç¤¤¤¡¢£±·îÍø¾å¤²¤äÊÆÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¡¢¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ßÁê¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£¥É¥ë±ß¤Ï147.50ÉÕ¶á¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÃÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¥æー¥í±ß¤ä¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤¹Æ°¤¤¬·ÑÂ³¡£¥æー¥í±ß¤Ï160.21¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï190.88¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï±ß°Â¤è¤ê¤Ï¡¢¥æー¥í¹â¤ä¥Ý¥ó¥É¹â¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡147.42¡¡EUR/JPY¡¡159.93¡¡GBP/JPY¡¡190.51