½©ÅÄ¸©ÃÎ»öÁª¡¡Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë½ÐÇÏ°Õ¸þ¤Î ¡í4¿Ø±Ä¡í ¤¬½ÐÀÊ
º£·î20Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤òÁ°¤Ë¡¢¸©Ä£¤Ç¡¢Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Î4¿Í¤Î¿Ø±Ä¤ÎÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¿¦¤Îº´ÃÝÃÎ»ö¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÇ¤´ü¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¸©¤Î¥È¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢º£²ó¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Î¿·¿Í3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢7Æü¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤¤¤¿ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¿Ø±Ä¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÃÝÅÄ¾¡Èþ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡ÖË¡¤Î¥ëー¥ë¤ò¼é¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¤ì¤¤¤ÊÁªµó¤Î¼Â¸½¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÎÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï¡¢¹ð¼¨Æü¤Îº£·î20ÆüÌÚÍËÆü¤Ë¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é¸©Ä£¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
Î©¸õÊä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤Ï
ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÎëÌÚ·òÂÀ»á49ºÐ¤È¸µÉûÃÎ»ö¤Î±îÅÄÏÂ»°»á61ºÐ¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄ»Ôºß½»¤Ç¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¼Ò°÷¤Îº´Æ£ÂöËá»á49ºÐ¤Ï¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò7ÆüÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Àº´Æ£»á¤Ï¡¢¡ÖÎ©¸õÊä¤ËÉ¬Í×¤Ê¶¡Â÷¶â¡á300Ëü±ß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤á¤É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö½ÐÇÏ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¿ÍÌÜ¤¬¤¢¤é¤¿¤Ë½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß
¤Þ¤¿¡¢Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤â¤¦1¿Í¤ÎÃËÀ¤â¡¢ÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ð¼¨Æü¤Þ¤Ç´é¤äÌ¾Á°¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£