Juice=Juiceが試練だらけの遊園地ロケに挑戦！エムオン!でシングルリリース記念特番放送決定

■「Juice=Juiceのわちゃわちゃ感をたっぷり！堪能してください♪」（遠藤彩加里）

Juice=Juiceのニューシングル「初恋の亡霊/今夜はHearty Party」のリリースを記念したオリジナル番組が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて3月14日22時より放送される。

段原瑠々がリーダーとなった新生Juice=Juiceがスタジオを飛び出し、念願のロケに挑む。遊園地でクエストという名の試練が次々に与えられ、メンバーが大奮闘。笑いあり涙あり絶叫あり、メンバー一人ひとりの魅力と素の面白さを引き出すスペシャル番組となっている。

番組情報

MUSIC ON! TV『We are Juice=Juice! ～「初恋の亡霊/今夜はHearty Party」リリース記念SP～』

03/14（金）22:00～23:00

再放送：03/25（火）23:30～24:30

リリース情報

2025.02.26 ON SALE

SINGLE「初恋の亡霊/今夜は Hearty Party」

番組詳細はこちら

https://www.m-on.jp/program/detail/we-are-juicejuice-2503/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

Juice=Juice OFFICIAL SITE

http://www.helloproject.com/juicejuice/