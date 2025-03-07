Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÀ¸Õª¥Ñ¥ó¡×Ì£¤ï¤¨¤ë¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÏ·ÊÞÅ¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¥á¡¼¥«¡¼¡ÖVondelmolen¡Ê¥ô¥©¥ó¥Ç¥ë¥â¡¼¥ì¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÀ¸Õª¥Ñ¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÅÚ»º¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼Âç»È´Û¤Ç3·î6Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÀ¸Õª¥Ñ¥ó¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤Çþ¤ò»ÈÍÑ¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£
¥ô¥©¥ó¥Ç¥ë¥â¡¼¥ì¥ó¤Ï1867Ç¯ÁÏ¶È¤È¡¢150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¼ÒCMO¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥ô¥¡¥ó¥È¡¦¥¯¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÀ¸Õª¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¥é¥¤ÇþÊ´¡¢º½Åü¡¢ËªÌª¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Çºî¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ó¤À¡£»é¼Á¤¬¤Û¤ÜÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ò¹¯Åª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¾®Çþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥¤Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿À½Â¤²áÄø¤Ç¡¢ÂÞµÍ¤á¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Ñ¥ó¤ÎÃ¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¤¬¡¢¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤òºî¤ëºÝ¤Ë¸¶ÎÁ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¸¤¡×¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹ÃÏÊý¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö´õË¾¡×¡ÖÇ¦ÂÑ¡×¡Ö¾ðÇ®¡×¤¬¡¢¥ô¥©¥ó¥Ç¥ë¥â¡¼¥ì¥ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÀ¸Õª¥Ñ¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤È¤ÎÏÃ¤À¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤³¤Î¥Ñ¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¥ô¥©¥ó¥Ç¥ë¥â¡¼¥ì¥ó¹Êó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¤³¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÀ¸Õª¥Ñ¥ó¡×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÀ¸Õª¥Ñ¥ó¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼Æþ¤ê¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÀ¸Õª¥Ñ¥ó¥Ï¥Ë¡¼¤È¥Ñ¡¼¥ë¥·¥å¥¬¡¼Æþ¤ê¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÀ¸Õª¥Ñ¥ó¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÆþ¤ê¡×¤Î3¼ïÎà¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£