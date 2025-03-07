¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡¡Âè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤Þ¤ÇYouTube¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®
¡¡19Æü¤«¤é´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡È´÷¤Þ¤ï¤·¤7¤Ä¤ÎÆæ¡É¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÂè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤òÌó1Ê¬È¾¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÆóµÜÀµÌÀ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬¶ô¤ï¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¤ë¡¢ÅÔ²ñ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»³´Ö¤Î¡È¶¡²ÖÂ¼¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥é¡¼Ä¶Âçºî¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ï¤µ¤Î¿¿Áê¤Ë·Ù»¡´±¡¦°¤ÀîÂç¸ç¡ÊÌø³ÚÍ¥Ìï¡Ë¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢Â¼¤ÎÈëÌ©¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸åÆ£²È¤¬¤Ä¤¤¤Ë°ìÀþ¤ò±Û¤¨¡¢·Ù´±Ââ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯À£Á°¤Î¤È¤³¤í¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿¶¤êÊÖ¤ê±ÇÁü¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤È¶¦¤Ë¡¢¶¡²ÖÂ¼¤ØÃóºß¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¯¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Âç¸ç¡ÊÌø³Ú¡Ë¤¬¼ºí©¤·¤¿Á°Ç¤¼Ô¡¦¼íÌî¼£¡ÊÌð¼Æ½ÓÇî¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿¿ô¡¹¤Îº¯À×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö¿Í¤¬¶ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤¤¦¤ï¤µ¤Î¿¿Áê¤òµæÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼íÌî¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿¤«Øá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌ¼¤Î¤¹¤ß¤ì¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÏÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼íÌî¤ÎºÇ¸å¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï²¿¤«¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¶¡²ÖÂ¼¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¸åÆ£²È¤ËµÞ¤¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¤Î»ÙÇÛ¼Ô¡¦¸åÆ£²È¤Ï¡¢Âç¸ç¤ÎºÊ¡¦Í´õ¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤¬¡¢¶¡²ÖÂ¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¸åÆ£²È¤È¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¼¿Í¤¿¤Á¤«¤é¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Û¼Á¤ÎÂ¸ºß¡£Èþ¤·¤¯¤Î¤É¤«¤Ê¶¡²ÖÂ¼¤ËÀø¤à¡¢°ÛÍÍ¤Ê²¿¤«¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤ë°¤Àî°ì²È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¸ç¤Ï¼íÌî¤¬»Ä¤·¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¸µ¤Ë¡¢¸åÆ£²È¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¡£°ìÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é·Ù»¡´±¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤äÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¹ÔÆ°¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸åÆ£²È¤¬¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤¹¤ë¡¢Ææ¤ÎÂçÃË¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬°¤Àî°ì²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÆ£²È¤Ø¤Îµ¿¤¤¤ò¶¯¤á¤ëÂç¸ç¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë¶¡²ÖÂ¼¤ÎÃ¯¤«¤Ë´é¤ò¶ô¤ï¤ì¤¿ÃË¡¦»û»³µþ²ð¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¡£¶¡²ÖÂ¼¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦µþ²ð¤Ï¡¢¤³¤Î´é¤¬¾Úµò¤À¤È¹ð¤²¡¢´é¤Îº¸È¾Ê¬¤¬Ê¤¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¬¤¹¡½¡£µþ²ð¤¬´é¤ò¶ô¤ï¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶¡²ÖÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¦ÅÁÅý¤Î²Ðº×¤ê¡£¤«¤Ä¤Æ¿Í´Ö¤òÀ¸ìÓ¤È¤·¤ÆÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º×¤ê¤À¤¬¡¢µþ²ð¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¤â¤Ê¤ª¤½¤Î°ø½¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢µ¿Ç°¤ò³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Âç¸ç¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¶¡²ÖÂ¼¤Ç¤Ï»à»ºÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Â¼¿Í¤Î½Ð»º¤Ë¤ÏÂ¼Í£°ì¤Î½õ»º»Õ¤Ç¤¢¤ë¸åÆ£²ÈÅö¼ç¡¦¸åÆ£¶ä¡ÊÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¡Ë¤¬É¬¤º´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£Ì®¡¹¤ÈÂ³¤¯Ææ¤á¤¤¤¿ÅÁÅý¤Î²Ðº×¤ê¤È¾Ã¤¨¤¿»Ò¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¸åÆ£²È¤ÈÆæ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¶¡²ÖÂ¼¤ËÉº¤¦¶¸µ¤¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢°Û¾ï¤ÊÃÄ·ëÎÏ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅö¼ç¡¦¸åÆ£¶ä¤Î¡Ö¸Ä¤Ï¼Î¤Æ¤í¡£¸Ä¤Ï²ÈÂ²¤ò´í¸±¤Ë»¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÂ²¤Î¡È·ì¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÛÍÍ¤Ê¹Í¤¨¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆæ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÂè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤¬¡¢7Æü¤«¤é¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¸ø¼°YouTube¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®¡£5·î12Æü¤Î11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¼ã¤¶ä¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿¿Áê¤Î¸°¤ò°®¤ë²áµîÊÔ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë°ìÂ²¤Î·ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤«¤ò±£¤·Â³¤±¤ë¸åÆ£²È¤È·Ù»¡¤Î·ìÅÉ¤é¤ì¤¿¹³Áè¤¬ËÖÈ¯¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢²ÈÂ²¤ä°ø½¬¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀµµÁ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤â¤ÎÆ±»Î¤ÎÇ»¸ü¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÆæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤Î´°·ë¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æ3·î19Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡¡ÆóµÜÀµÌÀ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬¶ô¤ï¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¤ë¡¢ÅÔ²ñ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»³´Ö¤Î¡È¶¡²ÖÂ¼¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥é¡¼Ä¶Âçºî¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ï¤µ¤Î¿¿Áê¤Ë·Ù»¡´±¡¦°¤ÀîÂç¸ç¡ÊÌø³ÚÍ¥Ìï¡Ë¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢Â¼¤ÎÈëÌ©¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸åÆ£²È¤¬¤Ä¤¤¤Ë°ìÀþ¤ò±Û¤¨¡¢·Ù´±Ââ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯À£Á°¤Î¤È¤³¤í¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿¶¤êÊÖ¤ê±ÇÁü¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤È¶¦¤Ë¡¢¶¡²ÖÂ¼¤ØÃóºß¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¯¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Âç¸ç¡ÊÌø³Ú¡Ë¤¬¼ºí©¤·¤¿Á°Ç¤¼Ô¡¦¼íÌî¼£¡ÊÌð¼Æ½ÓÇî¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿¿ô¡¹¤Îº¯À×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö¿Í¤¬¶ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤¤¦¤ï¤µ¤Î¿¿Áê¤òµæÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼íÌî¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿¤«Øá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌ¼¤Î¤¹¤ß¤ì¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÏÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼íÌî¤ÎºÇ¸å¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï²¿¤«¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¶¡²ÖÂ¼¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¸åÆ£²È¤ËµÞ¤¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¤Î»ÙÇÛ¼Ô¡¦¸åÆ£²È¤Ï¡¢Âç¸ç¤ÎºÊ¡¦Í´õ¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤¬¡¢¶¡²ÖÂ¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¸åÆ£²È¤È¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¼¿Í¤¿¤Á¤«¤é¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Û¼Á¤ÎÂ¸ºß¡£Èþ¤·¤¯¤Î¤É¤«¤Ê¶¡²ÖÂ¼¤ËÀø¤à¡¢°ÛÍÍ¤Ê²¿¤«¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤ë°¤Àî°ì²È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¸ç¤Ï¼íÌî¤¬»Ä¤·¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¸µ¤Ë¡¢¸åÆ£²È¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¡£°ìÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é·Ù»¡´±¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤äÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¹ÔÆ°¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸åÆ£²È¤¬¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤¹¤ë¡¢Ææ¤ÎÂçÃË¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬°¤Àî°ì²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÆ£²È¤Ø¤Îµ¿¤¤¤ò¶¯¤á¤ëÂç¸ç¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë¶¡²ÖÂ¼¤ÎÃ¯¤«¤Ë´é¤ò¶ô¤ï¤ì¤¿ÃË¡¦»û»³µþ²ð¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¡£¶¡²ÖÂ¼¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦µþ²ð¤Ï¡¢¤³¤Î´é¤¬¾Úµò¤À¤È¹ð¤²¡¢´é¤Îº¸È¾Ê¬¤¬Ê¤¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¬¤¹¡½¡£µþ²ð¤¬´é¤ò¶ô¤ï¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶¡²ÖÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¦ÅÁÅý¤Î²Ðº×¤ê¡£¤«¤Ä¤Æ¿Í´Ö¤òÀ¸ìÓ¤È¤·¤ÆÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º×¤ê¤À¤¬¡¢µþ²ð¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¤â¤Ê¤ª¤½¤Î°ø½¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢µ¿Ç°¤ò³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Âç¸ç¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¶¡²ÖÂ¼¤Ç¤Ï»à»ºÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Â¼¿Í¤Î½Ð»º¤Ë¤ÏÂ¼Í£°ì¤Î½õ»º»Õ¤Ç¤¢¤ë¸åÆ£²ÈÅö¼ç¡¦¸åÆ£¶ä¡ÊÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¡Ë¤¬É¬¤º´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£Ì®¡¹¤ÈÂ³¤¯Ææ¤á¤¤¤¿ÅÁÅý¤Î²Ðº×¤ê¤È¾Ã¤¨¤¿»Ò¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¸åÆ£²È¤ÈÆæ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¶¡²ÖÂ¼¤ËÉº¤¦¶¸µ¤¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢°Û¾ï¤ÊÃÄ·ëÎÏ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅö¼ç¡¦¸åÆ£¶ä¤Î¡Ö¸Ä¤Ï¼Î¤Æ¤í¡£¸Ä¤Ï²ÈÂ²¤ò´í¸±¤Ë»¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÂ²¤Î¡È·ì¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÛÍÍ¤Ê¹Í¤¨¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆæ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÂè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤¬¡¢7Æü¤«¤é¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¸ø¼°YouTube¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®¡£5·î12Æü¤Î11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¼ã¤¶ä¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿¿Áê¤Î¸°¤ò°®¤ë²áµîÊÔ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë°ìÂ²¤Î·ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤«¤ò±£¤·Â³¤±¤ë¸åÆ£²È¤È·Ù»¡¤Î·ìÅÉ¤é¤ì¤¿¹³Áè¤¬ËÖÈ¯¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢²ÈÂ²¤ä°ø½¬¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀµµÁ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤â¤ÎÆ±»Î¤ÎÇ»¸ü¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÆæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤Î´°·ë¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æ3·î19Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£