“Cateen(かてぃん)”名義での活動でも知られるピアニストの角野隼斗が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場する。きょう7日午後10時よりプレミア公開となる「THE FIRST TAKE」第528回は、東京大学大学院在学中にピティナピアノコンペティション特級グランプリを受賞し、国内外で多数のコンサート活動を行っている角野が登場。クラシックで培った技術とアレンジ、即興技術を融合した独自のスタイルを持ち、Cateen(かてぃん)名義でYouTuberとしても活躍している。

角野が今回、演奏するのはオリジナル楽曲の「7つのレベルのきらきら星変奏曲」。モーツァルト「きらきら星変奏曲」にインスパイアされ、Level 0からLevel 7へと徐々に難易度が高くなる展開のなかでさまざまな曲想を楽しめる。さらに、トイピアノも用いて即興を交えた「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りにて披露される。角野は過去に歌手・miletとのコラボレーションで「THE FIRST TAKE」に出演しているが、ソロとしては初出演となる。勝負服だというユニークな衣装にも注目だ。■角野隼斗 コメント「きらきら星」はもともとフランス民謡ですが、モーツァルトが「きらきら星変奏曲」という楽曲を作っていて、僕も自分の変奏曲を作りたいと思ったのですが、だんだんテクニック的に難しくなっていくような変奏曲を作ったら面白いんじゃないかと思って、2020年に作った楽曲です。ソロでは初めての「THE FIRST TAKE」ということで衣装も勝負服で行きたいなと思いまして、基本的にはモノトーンコーデになっているのですが、文字がワンポイントになっているんじゃないかと思います。