¥Ï¥¦¥¹¥®¥ã¥Ð¥ó ¥ì¥È¥ë¥È4ÉÊÈ¯Çä ¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¥¹¡¼¥×¤â
¥Ï¥¦¥¹¥®¥ã¥Ð¥ó¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö2ÔÆÁÍÑ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¡×¡Ö160g¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¡×¡Ö160g¥³¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¡×¡Ö160g¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡×¤È¡ÖGABAN¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´1ÔÂÞ¡×¤ò2·î3Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ä¥¹¡¼¥×¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¡ÖÆÁÍÑ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¶Ì¤Í¤®¤Î´ÅÌ£¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤ä¹á¤êÎ©¤Á¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë´Å¿ÉÉ÷Ì£¤È¹á¤ê¹â¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£Á°¼Ô¤Ï¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤ÎÍ¥¤·¤¤´ÅÌ£¤È¹õ¸ÕÜ¥¤äÅâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¸å¼Ô¤Ï¥«¥ì¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë²Ã¤¨¥«¥ë¥À¥â¥ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤Ê¤É¤Î9¼ï¤ÎÃ±ÉÊ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£³°¿©¡¢»ö¶È½êµë¿©¸þ¤±¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£2Ô¡ß6¡¿³°È¢¡£
¥¹¡¼¥×3ÉÊ¤Ï²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥¹¡¼¥×¡£¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¡×¤Ï¥È¥Þ¥È¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹á¿ÉÎÁ¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¶ñºà¤Ë¶Ì¤Í¤®¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¡Ö¥³¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¡×¤Ï¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÈÆýÀ½ÉÊ¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¡Ö¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¤¢¤µ¤ê¤ÈÆýÀ½ÉÊ¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤¢¤µ¤ê¤ò1¡¦8¡ó´ÞÍ¤¹¤ë¡£³°¿©¡¢Ãæ¿©¡¢»ö¶È½êµë¿©¸þ¤±¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£160g¡ß10¡ß3¡¿³°È¢¡£
¡ÖGABAN¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¡×¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤òºî¤ì¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢11¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸·Áª¤·¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥ß¥ë¥¯¤ÈÍñ¤Î¥³¥¯¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê°á¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£³°¿©¸þ¤±¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£1Ô¡ß10¡¿³°È¢¡£