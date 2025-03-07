¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²°º¬¤Î¾å¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡×¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤Ìò¤¬¡¢¤±¤¬¤ÇµÙ±é
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²°º¬¤Î¾å¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡×¤Ç¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤Ìò¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦ÆüÈæÌî·¼°ì¤¬¡¢¤±¤¬¤Î¤¿¤á½éÆü¤«¤éµÙ±é¤¹¤ë¡£7Æü¡¢ÅìÊõ¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂ¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÂç¾æÉ×¤À¤è¡É¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¤³¤ÎÆü¸á¸å6»þ¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤Ìò¤ÎÆüÈæÌî·¼°ì¤Ï¡¢¤±¤¬¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´ÖµÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÂåÌò¤Ï¡¢²¼Æ»½ã°ì¡Ê46¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£ÆüÈæÌî¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢X¤ª¤è¤ÓÆ±¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¸ø¼°HP¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë¤¬¡¢5¿Í¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÍïÇÀ²È¤Î¥Æ¥ô¥£¥¨¤ò±é¤¸¤ëÆ±¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¡¢º£¤ò°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î¡Ö°¦¤Èå«¤ÎÊª¸ì¡×¡£Æ±½ê¤Ç29Æü¤Þ¤Ç¾å±é¸å¡¢°¦ÃÎ¤äÂçºå¤Ê¤É¤Ç¤â¾å±é¤¹¤ë¡£