¹â²¬Ááµª¡Ö4»ÐËå¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¼Ì¿¿¤ò¡Ä¡×Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤È¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹â²¬¤Ï¡Ö2017Ç¯11·î24Æü¡£NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÊ¿À®ºÙÀã¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¹ÈÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËåºÎï¤Ç¡¢4»ÐËå¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡¢°ËÆ£Êâ¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤¡ÄÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¡£¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö3/9ÆüÍËÆü¤«¤éºÆÊüÁ÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¿À®ºÙÀã¡×¤Ï18Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡£Ã«ºê½á°ìÏº¤ÎÌ¾ºî¡ÖºÙÀã¡×¤ÎÉñÂæ¤òÀïÁ°¤«¤é¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¡¢¹â²¬Ááµª¡¢°ËÆ£Êâ¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬Ì¾²È¤Î4»ÐËå¤ò±é¤¸¤¿¡£