映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』二部作より、Koki,演じる主人公・麗奈に降りかかる数々の試練をまとめた【女神はつらいよ 特別映像】が解禁された。本作は、韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』(yaongyi著)を実写映画化。前編が『女神降臨 Before 高校デビュー編』として3月20日に、後編が『女神降臨 After プロポーズ編』として5月1日に、二部作連続公開される。

誰もが憧れる‟女神“として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の一人、神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう一人の同級生、五十嵐悠役を綱啓永が演じる。地味でさえない容姿から、いじめられ不登校になっていた麗奈は、カリスマメーキャップアーティスト・セレーナの動画に出合ってメークの世界を知り、誰もが振り向く<女神>へと大変身を遂げる。過去の自分と決別して完璧な人生を再スタートした麗奈だが、学年一の頭脳を持つクールで謎多き同級生、【氷の王子】こと神田俊(渡邊圭祐)にすっぴんの秘密を見破られたことで、その道のりは予想だにしない方向へ進んでしまう。女神でいるのも簡単じゃない…。今回解禁されたのは、そんな麗奈に降りかかる数々の試練をまとめた【女神はつらいよ 特別映像】。麗奈の憩いの場であるホラーレンタルショップ「デビルパイ」ではすっぴん姿でいる麗奈だが、クールで謎多き同級生、【氷の王子】こと神田俊(渡邊圭祐)にまさかの遭遇。フードを被り、素早く逃げることに…。そうして、“すっぴん”の秘密がバレてしまった俊に「お願い!私のすっぴん誰にも言わないで!」と膝をついて懇願。「なんでもします!」と宣言せざるを得ない状況で、まさかの主従関係に?さらに、気合を入れて臨んだ体育の授業では、気合を入れすぎて汗でメークが崩れてしまう。女神の麗奈を崇拝するふたりの親友、望帆(美山加恋)と藍里(深尾あむ)にも絶対バレてはいけない、すっぴんの秘密。こそこそダッシュで逃げる麗奈。そして最後は“突然の水”が麗奈に最大のピンチをもたらす。麗奈のピンチを、全身で多彩な表情で演じ切るKoki,の振り切った演技も見逃せない。“女神”に変身を遂げたはずなのに数々のピンチに見舞われる麗奈、果たして彼女の華麗なる女神人生の行方はどうなってしまうのか? 「なりたい自分」をかなえるために、メークで人生を変えた麗奈の‟恋“と‟夢“を追いかける、17歳から25歳までの【9年間】の物語の行く末とは―。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は3月20日、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より公開。