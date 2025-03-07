¡ØÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº SFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡¢3.25¤è¤ê3ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷·èÄê¡ª¡¡¤Î¤ó¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½¸·ë
¡¡Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¤ÎSFÃ»ÊÔÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡ØÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº SFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤¬¡¢NHK BSP4K¤Ë¤Æ3·î25¡Á27Æü³ÆÆü23»þ¤è¤ê¤Ë3ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3·î25Æü¤ÏÈø¾å¾¾Ìé¡¢¤Î¤ó½Ð±é¡Ö´¹¿È¡×¤Û¤«4ËÜÊüÁ÷
¡¡¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¢Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡Ù¡Ø¥¨¥¹¥Ñ¡¼ËâÈþ¡Ù¤Ê¤É»ùÆ¸Ì¡²è¤ÎÌ¾ºî¤Î¿ô¡¹¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹°ìÊý¡¢Ê¸ÌÀ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈéÆù¤ä·Ù¹ð¤È¤â¤È¤ì¤ë¡¢Âç¿Í¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë»É·ãÅª¤ÊSFÃ»ÊÔÌ¡²è¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¡¢110¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¾ºî¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº SFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢SFÃ»ÊÔÌ¡²è¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤ª¤ì¡¢Í¼»Ò¡×¡Ö¥á¥Õ¥£¥¹¥È»´²Î¡×¡ÖÄêÇ¯Âà¿©¡×¡Ê°Ê¾å¥·¡¼¥º¥ó1¡Ë¡¢¡ÖÅ´¿Í¤ò¤Ò¤í¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥Þ¥¤¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡×¡ÖÎ¹¿Í´Ô¤ë¡×¡Ê°Ê¾å¥·¡¼¥º¥ó2¡Ë¤Ê¤É¹ç·×18ºî¤ò20²ó¡Ê2ºî¤ÏÁ°ÊÔ¸åÊÔ¤¢¤ê¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¿Ø¤Ë¤è¤ëÇ®±é¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·±Ô¤ÎVFX¤ò»È¤¤¡¢FºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿SF¥É¥é¥Þ¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã3·î25Æü¡ä
¢£23»þ¡Á¡Ö´¹¿È¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ÁÒËÜÈþÄÅÎ±¡Ë
½Ð±é¤ÏÈø¾å¾¾Ìé¡¢¤Î¤ó¡¢Î¼ÂÀ¡¢²¡ÅÄ¡¢Èø´Ø¹âÊ¸¡¢º´Ìî»ËÏº¡¢Ï»Ê¿Ä¾À¯¡£
Îø¿Í¤Õ¤¿¤ê¤È¥ä¥¯¥¶ÁÈÄ¹¤Î¿ÈÂÎ¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë
¢£23»þ15Ê¬¡Á¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤òºî¤í¤¦¡×¡ÊµÓËÜ¡§ËÜÂ¿¥¢¥·¥¿ ±é½Ð¡§°ÂÂ¼±ÉÈþ¡Ë
½Ð±é¤Ï»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¡¢Áó°æ½Ü¡¢»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢º´¸Í°æ¤±¤óÂÀ¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡£
ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Ì¤Íè¤Î¡È¼«Ê¬¡É¤«¤é¤ÎÍ×µá¤È¤Ï¡©
¢£23»þ30Ê¬¡Á¡Ö²¶¤È²¶¤È²¶¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§²È¼¡·®¡Ë
½Ð±é¤ÏÌðËÜÍªÇÏ¡¢ÈøÁÒ¥±¥ó¥È¡¢»³ºê¹ÉºÚ¡£
¤¢¤ë»³¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òµ¡¤Ë¡È²¶¡É¤¬Áý¿£¤¹¤ë¡£
¢£23»þ45Ê¬¡Á¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥Þ¥ó¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§Â¼°æÆØ¡Ë
½Ð±é¤ÏÁ°ÌîÊþºÈ¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¿·Ç¼¿µÌé¡¢Âçß·´´Ï¯¡ÊÀ¼¡Ë¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ä¡¢¥¹¥Î¡¼M¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥«¡¼¥Á¥¹¡£
´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹Ç½ÎÏ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¤È¿®¤¸¤ëÃË¤ÎÊª¸ì¡£
¡ã3·î26Æü¡ä
¢£23»þ¡Á¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¼é¤ê¿À Á°ÊÔ¡×¡¿23»þ15Ê¬¡Á¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¼é¤ê¿À ¸åÊÔ¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦VFX¡§¥¥à¥é¥±¥¤¥µ¥¯¡Ë
½Ð±é¤ÏµÜÂôÉ¹µû¡¢Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡¢²¬ºê¹îºÈ¡¢Âç±ºÍýÈþ·Ã¡¢ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡£
Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿ÃË½÷¤¬¸«¤¿ÃÏµå¤È¤Ï¡©
¢£23»þ30Ê¬¡Á¡Ö±§Ãè¡Ê¤½¤é¡Ë¤«¤é¤Î¥ª¥È¥·¥À¥Þ¡×¡ÊµÓËÜ¡§±óÃÝ¥ß¥Õ¥¡ ±é½Ð¡§±óÃÝ¿¿´²¡Ë
½Ð±é¤Ï¹õÀîÁÛÌð¡¢ËÅè²Ö¡¢Å£µÜÍý·Ã¡ÊÀ¼¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ×¡¢¼¡¡¢ÉÚ¼êËãÌ¯¡¢º´¡¹ÌÚ»ËÈÁ¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡¢ºÙ°æ³Ø¡¢ÂçÅçÍÖ»Ò¡¢ÌîÂ¼¼þÊ¿¡£
¥¥å¡¼¥È¤Ê±§ÃèÀ¸Êª¤È¾¯Ç¯¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¡£
¢£23»þ45Ê¬¡Á¡Ö¥ª¥ä¥¸¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ËÜÂ¿¥¢¥·¥¿¡Ë
½Ð±é¤Ï¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¢Ï¡¸«æÆ¡¢¿¼ÀîËã°á¡¢°ËÆ£½¤»Ò¡¢ÃÝß·ºé»Ò¡¢¤â¤ê¤â¤â¤³¡¢¼ò°æµ®»Î¡¢»ù¶ÌÍê¿®¡¢Æ£ºéÉñ¡¢Æ£ÅÄ¾¢¡¢À¾½Ð·ë¡¢ÇÏ¾ìØæÍù¡¢¥¦¥é¥·¥Þ¡£
Âç¤¤ÊÀÐ¤òÇä¤êÊâ¤¯¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿Ì¯°Æ¤È¤Ï¡©
¡ã3·î27Æü¡ä
¢£23»þ¡Á¡Ö°Û¿Í¥¢¥ó¥É¥í»á¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§±§Ìî¾æÎÉ¡Ë
½Ð±é¤ÏÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¡¢Ê¿Ìî°½¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢²Âµ×ÁÏ¡¢Ãæ»³µá°ìÏº¡¢ÀÆÆ£¶Ç¡¢ÌÚÂ¼Í´°ì¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡£
±§Ãè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÎÙ¿Í¤ÎÊª¸ì¡£
¢£23»þ15Ê¬¡Á¡Ö¥Þ¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡ÊµÓËÜ¡§ËÜÂ¿¥¢¥·¥¿ ±é½Ð¡§Àõ°æ°ì¿Î¡Ë
½Ð±é¤ÏÂçÀ¾Íø¶õ¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢ÀÐÄÍÎ¦æÆ¡¢»³¸ý¿¹¹¡¢±óÆ£µ×Èþ»Ò¡¢°æ¾åÎ¤Æà¡ÊÀ¼¡Ë¡¢ÃæÅçÊâ¡£
¾¯Ç¯¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬´¶¾ð¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£23»þ30Ê¬¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ËÜÂ¿¥¢¥·¥¿¡Ë
½Ð±é¤ÏÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢ÈþÂ¼Î¤¹¾¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢±ÊÀ¥Ìð¹É¡¢ÀôÃ«À±Æà¡¢Á°ÅÄÅÐ¡¢¿·°æµÁ¹¬¡¢Æ£°æ¥¢¥¥È¡¢
¾®¼ê¿Ìé¡£
É×ÉØ´Ø·¸¤ËÇº¤àÃË¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¢£23»þ45Ê¬¡Á¡Ö¥æ¥á¥«¥²¥í¥¦¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§±§Ìî¾æÎÉ¡Ë
½Ð±é¤Ï»³»þÁï¿¿¡¢¹¬ß·º»ÎÉ¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢µ×ÊÝÅÄËá´õ¡¢°ËÉð²íÅá¡¢¸þ°æÍý¡£
ÅÁÀâ¤Îº«Ãî¤òÄÉ¤¦¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¤Ò¤È²Æ¤Î¸¸ÁÛÂÎ¸³¡£
¡¡¡ØÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº SFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢NHK BSP4K¤Ë¤Æ3·î25¡Á27Æü³ÆÆü23»þÊüÁ÷¡Ê³Æ²ó15Ê¬¡ß4ËÜ¡¿Á´12²ó¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3·î25Æü¤ÏÈø¾å¾¾Ìé¡¢¤Î¤ó½Ð±é¡Ö´¹¿È¡×¤Û¤«4ËÜÊüÁ÷
¡¡¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¢Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡Ù¡Ø¥¨¥¹¥Ñ¡¼ËâÈþ¡Ù¤Ê¤É»ùÆ¸Ì¡²è¤ÎÌ¾ºî¤Î¿ô¡¹¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹°ìÊý¡¢Ê¸ÌÀ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈéÆù¤ä·Ù¹ð¤È¤â¤È¤ì¤ë¡¢Âç¿Í¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë»É·ãÅª¤ÊSFÃ»ÊÔÌ¡²è¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¡¢110¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¾ºî¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã3·î25Æü¡ä
¢£23»þ¡Á¡Ö´¹¿È¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ÁÒËÜÈþÄÅÎ±¡Ë
½Ð±é¤ÏÈø¾å¾¾Ìé¡¢¤Î¤ó¡¢Î¼ÂÀ¡¢²¡ÅÄ¡¢Èø´Ø¹âÊ¸¡¢º´Ìî»ËÏº¡¢Ï»Ê¿Ä¾À¯¡£
Îø¿Í¤Õ¤¿¤ê¤È¥ä¥¯¥¶ÁÈÄ¹¤Î¿ÈÂÎ¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë
¢£23»þ15Ê¬¡Á¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤òºî¤í¤¦¡×¡ÊµÓËÜ¡§ËÜÂ¿¥¢¥·¥¿ ±é½Ð¡§°ÂÂ¼±ÉÈþ¡Ë
½Ð±é¤Ï»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¡¢Áó°æ½Ü¡¢»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢º´¸Í°æ¤±¤óÂÀ¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡£
ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Ì¤Íè¤Î¡È¼«Ê¬¡É¤«¤é¤ÎÍ×µá¤È¤Ï¡©
¢£23»þ30Ê¬¡Á¡Ö²¶¤È²¶¤È²¶¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§²È¼¡·®¡Ë
½Ð±é¤ÏÌðËÜÍªÇÏ¡¢ÈøÁÒ¥±¥ó¥È¡¢»³ºê¹ÉºÚ¡£
¤¢¤ë»³¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òµ¡¤Ë¡È²¶¡É¤¬Áý¿£¤¹¤ë¡£
¢£23»þ45Ê¬¡Á¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥Þ¥ó¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§Â¼°æÆØ¡Ë
½Ð±é¤ÏÁ°ÌîÊþºÈ¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¿·Ç¼¿µÌé¡¢Âçß·´´Ï¯¡ÊÀ¼¡Ë¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ä¡¢¥¹¥Î¡¼M¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥«¡¼¥Á¥¹¡£
´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹Ç½ÎÏ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¤È¿®¤¸¤ëÃË¤ÎÊª¸ì¡£
¡ã3·î26Æü¡ä
¢£23»þ¡Á¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¼é¤ê¿À Á°ÊÔ¡×¡¿23»þ15Ê¬¡Á¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¼é¤ê¿À ¸åÊÔ¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦VFX¡§¥¥à¥é¥±¥¤¥µ¥¯¡Ë
½Ð±é¤ÏµÜÂôÉ¹µû¡¢Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡¢²¬ºê¹îºÈ¡¢Âç±ºÍýÈþ·Ã¡¢ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡£
Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿ÃË½÷¤¬¸«¤¿ÃÏµå¤È¤Ï¡©
¢£23»þ30Ê¬¡Á¡Ö±§Ãè¡Ê¤½¤é¡Ë¤«¤é¤Î¥ª¥È¥·¥À¥Þ¡×¡ÊµÓËÜ¡§±óÃÝ¥ß¥Õ¥¡ ±é½Ð¡§±óÃÝ¿¿´²¡Ë
½Ð±é¤Ï¹õÀîÁÛÌð¡¢ËÅè²Ö¡¢Å£µÜÍý·Ã¡ÊÀ¼¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ×¡¢¼¡¡¢ÉÚ¼êËãÌ¯¡¢º´¡¹ÌÚ»ËÈÁ¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡¢ºÙ°æ³Ø¡¢ÂçÅçÍÖ»Ò¡¢ÌîÂ¼¼þÊ¿¡£
¥¥å¡¼¥È¤Ê±§ÃèÀ¸Êª¤È¾¯Ç¯¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¡£
¢£23»þ45Ê¬¡Á¡Ö¥ª¥ä¥¸¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ËÜÂ¿¥¢¥·¥¿¡Ë
½Ð±é¤Ï¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¢Ï¡¸«æÆ¡¢¿¼ÀîËã°á¡¢°ËÆ£½¤»Ò¡¢ÃÝß·ºé»Ò¡¢¤â¤ê¤â¤â¤³¡¢¼ò°æµ®»Î¡¢»ù¶ÌÍê¿®¡¢Æ£ºéÉñ¡¢Æ£ÅÄ¾¢¡¢À¾½Ð·ë¡¢ÇÏ¾ìØæÍù¡¢¥¦¥é¥·¥Þ¡£
Âç¤¤ÊÀÐ¤òÇä¤êÊâ¤¯¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿Ì¯°Æ¤È¤Ï¡©
¡ã3·î27Æü¡ä
¢£23»þ¡Á¡Ö°Û¿Í¥¢¥ó¥É¥í»á¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§±§Ìî¾æÎÉ¡Ë
½Ð±é¤ÏÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¡¢Ê¿Ìî°½¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢²Âµ×ÁÏ¡¢Ãæ»³µá°ìÏº¡¢ÀÆÆ£¶Ç¡¢ÌÚÂ¼Í´°ì¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡£
±§Ãè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÎÙ¿Í¤ÎÊª¸ì¡£
¢£23»þ15Ê¬¡Á¡Ö¥Þ¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡ÊµÓËÜ¡§ËÜÂ¿¥¢¥·¥¿ ±é½Ð¡§Àõ°æ°ì¿Î¡Ë
½Ð±é¤ÏÂçÀ¾Íø¶õ¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢ÀÐÄÍÎ¦æÆ¡¢»³¸ý¿¹¹¡¢±óÆ£µ×Èþ»Ò¡¢°æ¾åÎ¤Æà¡ÊÀ¼¡Ë¡¢ÃæÅçÊâ¡£
¾¯Ç¯¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬´¶¾ð¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£23»þ30Ê¬¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ËÜÂ¿¥¢¥·¥¿¡Ë
½Ð±é¤ÏÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢ÈþÂ¼Î¤¹¾¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢±ÊÀ¥Ìð¹É¡¢ÀôÃ«À±Æà¡¢Á°ÅÄÅÐ¡¢¿·°æµÁ¹¬¡¢Æ£°æ¥¢¥¥È¡¢
¾®¼ê¿Ìé¡£
É×ÉØ´Ø·¸¤ËÇº¤àÃË¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¢£23»þ45Ê¬¡Á¡Ö¥æ¥á¥«¥²¥í¥¦¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§±§Ìî¾æÎÉ¡Ë
½Ð±é¤Ï»³»þÁï¿¿¡¢¹¬ß·º»ÎÉ¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢µ×ÊÝÅÄËá´õ¡¢°ËÉð²íÅá¡¢¸þ°æÍý¡£
ÅÁÀâ¤Îº«Ãî¤òÄÉ¤¦¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¤Ò¤È²Æ¤Î¸¸ÁÛÂÎ¸³¡£
¡¡¡ØÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº SFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢NHK BSP4K¤Ë¤Æ3·î25¡Á27Æü³ÆÆü23»þÊüÁ÷¡Ê³Æ²ó15Ê¬¡ß4ËÜ¡¿Á´12²ó¡Ë¡£