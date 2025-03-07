7日、山形県の公立高校で一般入学試験が行われました。

【写真を見る】2025年度入学 山形県公立高校一般入試【全試験問題と全解答 国語・数学・社会・理科・英語】ポータルページ（県立・市立高等学校入学試験）

県内有数の進学校、山形東高校では、朝、受験生らが緊張した面持ちで試験会場に向かう姿が見られました。

今回の公立高校一般入試の志願者数は4644人で去年より32人減少し、平均志願倍率は0.79倍と8年連続で1倍を下回りましたが、過去最低となった去年より0.1ポイント高くなりました。

試験時間

国語：午前８時50分～午前9時40分

数学：午前10時～午前10時50分

社会：午前11時10分～午後0時

理科：午後0時50分～午後1時40分

英語：午後2時～午後2時50分

合格発表は今月17日です。受験生の皆さん、お疲れ様でした！

「国語」の試験問題と正答表はこちら https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1769435?display=1

「数学」の試験問題と正答表はこちら https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1769463?display=1

「社会」の試験問題と正答表はこちら https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1769473?display=1

「理科」の試験問題と正答表はこちら https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1769479?display=1

「英語」の試験問題と正答表はこちら https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1769483?display=1