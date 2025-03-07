BE:FIRST・RYUHEI、ヴァレンティノのポップアップストアを訪問
■ヴァレンティノに身を包んだRYUHEIが見る者を魅了
BE:FIRSTのRYUHEIが、ヴァレンティノのポップアップストアを訪れた。
RYUHEIは、チェックモチーフのウールジャケット、オプティカルプリントが施され、襟にフロッグファスナー、袖口にフリルがあしらわれたシルクシャツ、デニムパンツで構成されたルックに、ヴァレンティノ ガラヴァーニの「ネルコート」バッグと「Vロゴシグネチャー」ローファーを着用。
ポップアップストアのオープンを祝った。
2024年9月にパリで発表された、クリエイティブディレクターのアレッサンドロ・ミケーレによる2025年春夏コレクション「パヴィヨン デ フォリ」の限定ポップアップは、3月11日まで開催。興味のある人はぜひ足を運んでみよう。
イベント情報
『ヴァレンティノ「パヴィヨン デ フォリ」ポップアップ』
03/05（水）～11（火）東京・伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージ
リリース情報
2025.02.05 ON SALE
SINGLE「Spacecraft / Sailing」
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/