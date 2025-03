アイドルグループ「アップアップガールズ(2)」の佐々木ほのか(19)が6日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす!」(月〜木曜後11・30)に出演。グループからの卒業について明かした。

4月26日から開催される「にきちゃんの春ツアー2025〜my own color, my own dream〜」の後にグループから卒業することを発表している佐々木。

番組で「TOKIO」の城島茂から「ほのかちゃんがアプガ卒業(発表)してから1カ月だいたい経ったのかな?」「お客さんや周りの反応はどうだろうね、自分の気持ちにも変化があったとかどうですか?」と質問され、佐々木は「発表して一発目がソロのお仕事でみなさん(ファン)に会う形だったんですけど、涙目な方とかも既にいらっしゃったりとか卒業発表に実感がない方とか結構いろいろな種類の方がいらっしゃって…」とコメント。

続けて「私はあんまりしんみりしたくないんですよ個人的に。“卒業しちゃう悲しい…”みたいなのが嫌なので、みんなに“卒業しちゃうね、あともうちょっとだね、いっぱい会いに来ないとだね”みたいな軽い感じで。でもそれがプラスになっているのか悲しいって言っていた方も“残りの時間一緒に楽しい思い出いっぱい作ろう”って言う方が増えて」とした上で、「みんな今のところは前向きに残りの時間が少ないから悔いの無いように良い思い出作ろうという感じでやってくれております」と明かした。