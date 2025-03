Paris Texas(パリス・テキサス)が、ニューEP『They Left Me With A Gun』をサプライズリリースした。

(関連:ブルーノ・マーズ、驚異のドーム7日間公演は新たな“洋楽全盛期”の象徴に マイケル、ストーンズ……大規模来日公演史も辿る)

先日発表されたEP『They Left Me With The Sword』のわずか1週間後にリリースされた本作は、前EPの続編となり、前作とは異なる方向性のサウンドを展開。前作『“Sword”』が滑らかに弧を描くようなサウンドだったのに対し、本作『“Gun”』には、その予想を裏切り予測不可能な荒々しく実験的なサウンドの6曲が収録されている。

あわせて公開されたMVは、前作のMVと対を成し、これをもって2つのアンソロジープロジェクトのストーリーは完結。本映像はメンバーのルイ・パステルとフェリックス、ダン・ストレイトによって共作され、ダンは両EPのビジュアル監督も務めている。

2枚のEPは、Paris Texasにとってキャリア史上最大規模のツアーに乗り出す数カ月前に制作。これら2枚のEPは、彼らのファンから愛されるシングル「girls like drugs」を収録した2021年のEP『Red Hand Akimbo』と精神的に繋がった作品となっており、長年の友人でありコラボレーターでもあるビリー・レモスとディリップを協力者の中心に迎え、これまでのプロジェクトよりもコラボレーション的なアプローチを展開している。

なお現在ルイとフェリックスの2人は、タイラー・ザ・クリエイターのライブツアーにリル・ヨッティらとともに帯同。地元ロサンゼルスのCrypto.comアリーナでは6公演をソールドアウトにし、このあとアメリカ東海岸、北米、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリアとニュージーランド、そして日本でも開催される。

(文=リアルサウンド編集部)