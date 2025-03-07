¡Ö3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¥ª¥ê¥é¥¸ÃæÅÄ¤Î39ºÐºÊ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÅÄË¨(39)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹ÃË¤Î³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î´õË¾¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î»ä¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¡ØTorpedo¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¾²¤¬È´¤±¤Æ¤Û¤ÜÄ¾²¼¤Ë¹ß¤ê¤Æ¹Ô¤¯¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢Æó¿Í¤È¤â¤Ç¤¤¿µÇ°¤Ë»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¥×¡¼¥ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¿åÃå¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿åÃå»Ñ¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖË¨¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²µ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¤È2012Ç¯¤Ë·ëº§¡£ÍâÇ¯¤ËÄ¹½÷¡¢17Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£21Ç¯¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¡£