PUFFYが6日、3月23日に予定していた「Road to 30」山形公演を中止することを発表したことを受け、主催者の東武トップツアーズが7日、公式サイトで中止となったことを謝罪。経緯を説明した。同社は「PUFFY "Road to 30”山形公演の中止に関する報道について」と題したお知らせで、「昨日、当社が主催する PUFFY"Road to 30"山形公演について、中止が決定された旨が一部のニュース等で報じられました。お客さま及び関係者の皆さまにご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

その上で「3月23日に予定しておりました上記公演は関係先と協議の結果、総合的な判断として中止させていただくこととなりました」と決定の経緯を説明。「すべてのチケットは払い戻しの対象となります」と伝えた。同公演は当初2024年の8月11日に予定されていたが、3月23日に延期されていた。その際は「準備段階において、主催者側の制作会社事情にてやむを得ぬ事態が発生したために関係各所と協議した結果、公演を別日程に延期させていただく事に決定いたしました」と伝えられていた。