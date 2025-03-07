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by Joe McGowan
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Banning swearing in Formula One could be bad for drivers - a linguist explains
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by www.twin-loc.fr
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https://jp.motorsport.com/f1/news/exclusive-fia-asks-f1-to-limit-swearing-in-television-coverage/10655642/
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by Takayuki Suzuki
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