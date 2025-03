ディズニー映画最新作実写版『白雪姫』プレミアム吹替版で白雪姫役を務める吉柳咲良さんが歌う劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」が映画公開に先駆けデジタル配信開始!

圧倒的な歌唱力と透き通った美しい歌声で白雪姫を完璧に体現しています☆

ディズニー実写版映画『白雪姫』劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」デジタル配信

世界で最も長く愛され続けるディズニープリンセスの物語『白雪姫』が、ついにこの春、新たなミュージカル版として実写映画化。

先日、レイチェル・ゼグラーが歌うUS版のリリースに続き、プレミアム吹替版で白雪姫役を務める2025年最も注目を集めている若手俳優の一人である吉柳咲良(きりゅうさくら)さんが歌う劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」も映画公開(3/20)に先駆けてデジタル配信開始となりました。

イベントやテレビでの歌唱に加えて、つい先日来日イベントで白雪姫役の主演レイチェル・ゼグラーさんと披露した圧巻のデュエット歌唱でも大きな話題を集めている劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」が映画公開に先駆けて待望のシングル・リリース!

レイチェル・ゼグラー&吉柳咲良の競演!ディズニー映画 実写版『白雪姫』スペシャル歌唱イベント レイチェル・ゼグラー&吉柳咲良の競演!ディズニー映画 実写版『白雪姫』スペシャル歌唱イベント 続きを見る

『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』の作曲家パセク&ポールが手掛けた洗練されたミュージカル・ナンバーである「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」は、女王に支配されてしまった王国の今を憂いている白雪姫の“変わりたいのに、変われずにいる葛藤”を表現しています。

劇中でも重要な本楽曲は、ミュージカル『ピーター・パン』や『ロミオ&ジュリエット』に出演し、ソロアーティストとしても活動するなど高い歌唱力が評価されている若手実力派でプレミアム吹替版で白雪姫役を務める吉柳咲良さんが歌唱。

圧倒的な歌唱力と透き通った美しい歌声で白雪姫を完璧に体現しています。

吉柳咲良が歌う日本語版のデジタル配信がスタート!

ディズニー実写版映画『白雪姫』劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」の紹介でした。

劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」を先行デジタル配信!ディズニー映画『白雪姫』 劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」を先行デジタル配信!ディズニー映画『白雪姫』 続きを見る

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 吉柳咲良が歌う日本語版!ディズニー実写版映画『白雪姫』劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」デジタル配信 appeared first on Dtimes.