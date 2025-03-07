»ÈÍÑºÑ¤ßÌýÉÕ¤PET¥Ü¥È¥ë ²ó¼ý¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½ ¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤ÈÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª
ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤ÏÀéÍÕ»ÔÆâ¤Î¥¤¥ª¥ó¡¦¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë8Å¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿»ÈÍÑºÑ¤ßÌýÉÕ¤PET¥Ü¥È¥ë²ó¼ý¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ºòÇ¯5·î29Æü¤«¤é11·î30Æü¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ç¡¢²ó¼ýÌÜÉ¸½ÅÎÌ100Ô¤ò¾å²ó¤ëÌó175Ô¡¢ËÜ¿ô¤ÇÌó5500ËÜ¤ÎÌýÉÕ¤PET¥Ü¥È¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¼þÊÕ¤Ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢À¸³è¼Ô¤¬²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¿©ÍÑÌýPET¥Ü¥È¥ë¤Î²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¡£6·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ï·î´ÖÌó20Ô¤À¤Ã¤¿²ó¼ýÎÌ¤Ï·î¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁý¤¨¡¢ºÇ½ª11·î¤Ë¤ÏÌó50ÔÄøÅÙ¤ËÁý²Ã¡£²ó¼ý¤µ¤ì¤¿ÌýÉÕ¤PET¥Ü¥È¥ë¤Ï»öÁ°¤Ë¼þÃÎ¤·¤¿½Ð¤·Êý¤ËÂ§¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¡ÖÀ¸³è¼Ô¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤µ¡×¤¬»Ç¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²ó¼ýÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿©ÍÑÌý¤ÎPE¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡Ë¥Ü¥È¥ë¤âÂ¿¤¯²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡£PET¡¢PE¤Ê¤É¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºà¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÑ¸ì¤òÀ¸³è¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×¤È¹¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö²ó¼ýÂÐ¾Ý¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ëÆñ¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼è¤êÁÈ¤ß³«»Ï¤«¤éÌó3¤«·î¸å¤ËÅ¹ÊÞ¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¡Ö½Ð¤·Êý¡×¤ò¼¨¤¹¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¡ÖÆ©ÌÀ¥Ü¥È¥ë¤¬ÂÐ¾Ý¡¢È¾Æ©ÌÀ¥Ü¥È¥ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¡×¤È²ó¼ýÂÐ¾Ý¤ÎÉ½¸½¤ò¹©É×¤·¤¿·ë²Ì¡¢½©¸ý¤Ë¤«¤±¤ÆÌýÉÕ¤PET¥Ü¥È¥ë¤Î²ó¼ýÎÌ¤¬Áý²Ã¡£ÂÐ¾Ý³°¥Ü¥È¥ë¤¬º®¤¶¤ë³ä¹ç¤â¸º¾¯¤·¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿ÌýÉÕ¤PET¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢º£¸å¤Îµ»½Ñ¸¡¾Ú¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£