キャンペーン：MSIノートPC購入でオリジナルバックパックがプレゼント 「PowerDirector 2025 Ultra」がもらえるキャンペーンも
「MSI ノートPC 新生活応援キャンペーン2025」でもらえるバックパック
MSIのノートPCの購入でオリジナルグッズがもらえるキャンペーンが、3月7日（金）より始まっている。加えて、購入&レビューの投稿でソフトがもらえるキャンペーンも行われている。
対象のMSIノートPCの購入で、もれなくMSIオリジナルバックパックがプレゼントされる。計3種類のバックパックが用意され、例えばノートPCのSummitシリーズを購入すると、トートバッグとしても使える「MSI Venture バックパック」がもらえるという。
さらに、対象ノートPCの購入、指定のWebサイトへのレビュー投稿、製品登録などの条件をクリアすると、3種類のソフトがもらえるキャンペーンも実施中。ソフトには動画編集ソフトの「PowerDirector 2025 Ultra」が含まれている。
MSI ノートPC 新生活応援キャンペーン2025
期間購入：2025年3月7日（金）～2025年5月11日（日） 応募：2025年3月7日（金）～2025年5月18日（日）
対象製品
13世代以降のインテル Core プロセッサー、インテル Core Ultra プロセッサー、5000 シリーズ以降のAMD Ryzen プロセッサー 搭載のノートPC製品
プレゼント品MSI Stealth Voyage バックパック MSI Essential バックパック II MSI Venture バックパック
※購入製品・シリーズで指定あり
公式情報
MSIノートPC 新生活応援キャンペーン2025
MSIノートPC トリプルゲット！レビューキャンペーン 2025
期間
購入・応募：2025年3月7日（金）～2026年1月18日（日）
対象製品
第12世代以降のインテル Core プロセッサー、インテル Core Ultra プロセッサー、5000 シリーズ以降のAMD Ryzen プロセッサー搭載ノートPC製品
プレゼント品WPS Office 2 CLIP STUDIO PAINT DEBUT １デバイスプラン（12ヶ月版） PowerDirector 2025 Ultra
公式情報
MSIノートPC トリプルゲット！レビューキャンペーン 2025