セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年3月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 スーパーラージぬいぐるみ ストレスサーモメーターVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 スーパーラージぬいぐるみ ストレスサーモメーターVer.

登場時期:2025年3月7日より順次

サイズ:全長約53×18×53cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ボディにストレスサーモメーターのデザインが付いた、「ベイマックス」の大きなぬいぐるみがセガプライズから登場。

ストレスを示す、10段階のお顔マークが「ベイマックス」のふんわりボディに入っています!

すべてを包み込んでくれる、「ベイマックス」のハグポーズもポイント。

ギュッと抱きしめれば、ストレスを和らげて癒やしてくれそうです。

抱きしめ甲斐もある、ボリュームあるサイズ感なのも魅力的。

お部屋に飾ってもよし、抱きしめてもよしな、癒やしのぬいぐるみです☆

ストレスサーモメーターが付いた「ベイマックス」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『ベイマックス』 スーパーラージぬいぐるみ ストレスサーモメーターVer.は、2025年3月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

