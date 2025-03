【「FragPunk」PC版】 3月7日 配信 基本プレイ料金 無料

NetEase GamesとBad Guitar Studioは、タクティカルシューター「FragPunk」PC版の配信を3月7日に開始した。基本プレイ料金は無料。

本作は、熱狂的な戦術的戦闘とルール破りのひねりを組み合わせた5対5のヒーローシューティングゲーム。プレーヤーが戦闘のルールを書き換えることができる画期的なシャードカードシステムが導入されている。

Steam、Epic Games Store、および公式サイトでプレイ可能で、Xbox Series X/Sやプレイステーション 5でのリリースも近日公開される。

また、「FragPunk」運営チームは、世界的なシャードカードのデザインコンテストについても発表。プレーヤーが創造性を実際に披露できる機会を提供する。

【FragPunk | 60s to Learn Shard Clash Mode】【【FragPunk】ローンチフルムービー:破(Break)】

「オーバードーン」と呼ばれる「FragPunk」最初のシーズンは4カ月間、2つのチャプターに分かれ、それぞれが2カ月間続く。13名のユニークなランサー、150枚以上のシャードカード、7つのシャードクラッシュマップ、数十個のエンタメゲームモードは最初のシーズンで実装される。

さらに、今後の新章のアップデートに伴い、新しいランサーとシャードカードが追加されるほか、エキサイティングな新しいゲームモードが追加される可能性もあるという。また、新シーズンごとに、プレーヤーのゲーム体験を向上させる新マップ追加が行なわれる。

サービス開始を記念して、無料ボーナスと永久バトルパスのプレゼントイベントを開催!

全世界でのリリースを記念して「FragPunk」では、古代の装飾の伝統にインスパイアされた20種類の武器すべてに対応する染付スキンのコレクションや、ゲーム内通貨、ステッカーパック、チャームなど130以上の報酬が無料で提供されている。

さらに、「FragPunk」は様々な発売記念イベントで無料永久バトルパスを合計1,000個無料で配布することを発表。当選者は無期限のプレミアムバトルパスを楽しめる。参加方法の詳細は、後日公式ソーシャルハンドルにて発表される。

カオスな新しいシャードカードが明らかに!

「FragPunk」のリリース版では、プレーヤーが戦場のルールを破るために150枚以上のシャードカードが用意されている。そのうち80枚以上のカードは以前のテスト版で公開されていなかったものとなる。

新しいシャードカードには以下のものが含まれる。

●首なし剣士-味方のヘッドヒット無効な火炎になる。

●火炎犬-周囲の敵をアクティブに追撃する火炎犬を召喚。

●闇の召喚師-HP 消費でバイオ戦士を召喚。

新しいランサーの紹介:チャム

「FragPunk」最初のシーズンでは、13人の多様なランサーが登場。それぞれがユニークなスキル、個性、とんでもないセリフを持っており、プレーヤーの好みに合わせて選ぶことができる。シーズン1のスタートを記念して、新たなランサーも登場する。

【チャム】

石で彫られた知覚ロボットのチャムは、生物、特に魚に独自の魅力を感じている。彼自身が作った石の魚である親友のチョンパーを伴い、チョンパーを爆薬や発煙弾に変身させて敵の陣形を混乱させ、戦場に全く新しいダイナミックさをもたらす。

新しいマップの紹介:洞天

「FragPunk」のマップは、プレーヤーを活気に満ちたシャード宇宙に没入させるように設計されており、探索できる多様な環境が用意されている。リリース時点でゲーム内には10以上のマップが存在し、そのうち7つがメインの対戦モードである「シャードクラッシュモード」のマップ。これには、空中に浮かぶ山の宮殿の中に戦場を設定した真新しいマップ「洞天」が含まれている。

東洋の風景や建築物に着想をえた「洞天」は、壮大な空を飛ぶ彫刻、息を呑むような自然の風景、そしてプレーヤーにさらなる挑戦を与えるためにマップの構造を変えることができる特別な仕組みを備えている。

シャードカードデザインコンテスト

「FragPunk」のリリースを記念して、ユーザー生成コンテンツ企画「『Fragpunk』Card War:オリジナルカードをデザインしよう!!」も発表された。世界中のプレーヤーが創造性を発揮して自分のシャードカードをデザインすることができる。

この企画は3月7日から6月7日まで実施され、参加者はその間にデザインを作成して提出する。応募作品は「FragPunk」開発チームとプレイヤーコミュニティの両方が参加する共同評価プロセスを経て、コミュニティの投票によって受賞者を決定。上位5名のデザイナーには2025米ドル分の賞金が贈られるほか、デザイナー直筆サイン入りのカードも後日ゲーム内に正式に実装される。

プロデューサーからのコメント

【Bad Guitar Studioのクリエイティブディレクター兼プロデューサー チャン・シン氏のコメント】

「FragPunk」の目標は、従来のFPSジャンルに戦略的な深みと無限の可能性をもたらすことです。この爽快な体験を世界中のプレーヤーと共有できることをとても楽しみにしています。今回のリリースは始まりに過ぎません。今後は、新しいモード、ランサー、マップ、シャードカードなどを追加し、プレーヤー体験をさらに豊かにしていきます。コミュニティからのフィードバックや革新的なアイデアを心待ちにしています。あなたの意見と創造性が、「FragPunk」の未来を形作るのに役立ちます!

(C)2025 FragPunk, Bad Guitar Studio and other related trademarks and logos belong to NetEase, Inc. All rights reserved.