3月8日 先行販売予定

ゼブラは、イベント「文フェス 2025SPRING」にて新キャラクター「Hi! Mckee」のグッズを3月8日に先行販売する。

先行販売が予定されているのは、油性マーカー「ハイマッキー」をモチーフとしたキャラクター「Hi! Mckee」の各種グッズ。「Hi! Mckee」をプリントしたサコッシュやステッカー、ランチボックスやぬいぐるみキーホルダーといった商品が取り揃えられる。

これらのグッズは日本出版販売および、スケーターが、「Hi! Mckee」のマスターライセンスを持つソニー・クリエイティブプロダクツとライセンス契約を締結し販売する商品となっている。

「Hi! Mckee」の概要

「Hi! Mckee」は、みんなのクリエイティビティをポンっと解き放つ、キュキュッと楽しいキャラクターとして誕生しました。心をかき立てるHi!なパフォーマンスで、出会う人すべてにハッピーを届ける「Hi! Mckee」は、「Hi! Mckee」が住む「マッキータウン」のムードメーカーならぬ、“ムードマーカー”です。2024年6月にソニー・クリエイティブプロダクツが「Hi! Mckee」のマスターライセンスを獲得し、ゼブラ初のライセンスビジネスとして市場拡大を目指しています。

(C) 2024 ZEBRA CO., LTD.