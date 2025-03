河村勇輝が右足の痛みから復帰…シュートタッチに苦しみながらも10得点6アシスト

3月7日(現地時間3月6日)、NBAメンフィス・グリズリーズと2Way契約を結んでいる河村勇輝が、NBA Gリーグ2024-25レギュラーシーズンのメンフィス・ハッスルvsサウスベイ・レイカーズに先発出場した。右ハムストリングの痛みを理由に欠場が続いていたなか、4試合ぶりの復帰戦となった。

河村はこの試合最初の得点となるアーマンド・ベイコットの3ポイントをアシストすると、前半に計3アシストを記録。自身も3ポイントを1本沈めるも、チームとしては49-55とビハインドの状態で後半へ。

第3クォーターに入ると、ハッスルは立て続けの得点でレイカーズを追い上げ、河村の3ポイントで逆転に成功。その後もアシストに加え、レイアップやフリースローで自らも2ケタ得点を達成するも、チームとしては第4ククォーターに再逆転を許す苦しい展開に。結局再度勝ち越すことはかなわず、最終スコア124-128で敗れることとなった。

河村は34分43秒出場し、10得点6アシスト2リバウンドを記録。フィールドゴール成功率は25パーセント(3/12本)をマーク。特に試合時間残り1分38秒の場面で訪れた逆転チャンスとなるオープンスリーがリングに嫌われるなど、復帰戦はシュート制度に苦しむ結果となった。

■試合結果



レイカーズ 128-124 ハッスル



SBL|25|30|34|39|=128



MHU|24|25|45|30|=124

Yuki Kawamura for the lead! 🔥

The @MemphisHustle open the second-half on a 9-0 run to take a 58-55 lead on ESPN+. pic.twitter.com/Z8mjUpBkE7

- NBA G League (@nbagleague) March 7, 2025