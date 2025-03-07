乃木坂46、YOASOBI、Creepy Nutsら出演！都市型フェス『CENTRAL』各会場のタイムテーブル発表
■『Echoes Baa』に、asmi、Luov、Chevon、TOMOOがあらたに出演決定！MAISONdesにはさらに5組が参加
4月4日～6日に初開催される、新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』の各会場のタイムテーブルが公開された。
『CENTRAL』は、横浜の4会場（Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク）を舞台に、横浜全体を巨大なフェス空間にするイベント。これまでにCreepy Nuts、乃木坂46、YOASOBIらの出演が発表されている。
最大級のアリーナステージ「CENTRAL STAGE」で初日のオープニングを飾るのは、緑黄色社会。各日のトリは乃木坂46、キタニタツヤ、Creepy Nutsが務める。
YOASOBI、MAISONdes所属レーベル「Echoes」の主催イベント『Echoes Baa』では、MAISONdesが4月5日のトリを飾り、YOASOBIが4月5日のトップバッターとして、さらに4月6日のトリとして登場。
また、KT Zepp Yokohamaで開催される『VIVAL』（4月5日）のトリをHIMEHINAが、『NEW GENE FEST』（4月6日）のトリを秋山黄色が務める。
さらに『Echoes Baa』には、4月5日の Special Guestとしてasmi（from ROOFTOP）が、4月6日にはLuov に加え、Special GuestとしてChevon 、TOMOO（from PONYCANYON / IRORI Records）の出演があらたに発表。加えてMAISONdes参加アーティストとして、かやゆー、くじら、乃紫、Pii、meiyoの5組の追加出演も決定した。
チケットは、現在、イープラスにて先行予約受付中。会場別の各日チケットに加え、日ごとの全会場周遊チケット（「ALL VENUE PASS」）も販売中だ。
【アーティストラインナップ】※五十音順
◇CENTRAL STAGE＠Kアリーナ横浜
04/04（金）乃木坂46 / 緑黄色社会 ※乃木坂46は38thシングル選抜メンバーが出演いたします（参加メンバーは変更になる場合あり）
04/05（土）キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗
04/06（日）Awich / Creepy Nuts / YZERR
◇Echoes Baa＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場
04/05（土）YOASOBI / MAISONdes / NOMELON NOLEMON / KAFUNE（Eはアキュートアクセント付きが正式表記）
Special Guest：asmi（from ROOFTOP）※New / syudou（from syudou商店）
＜MAISONdesにて出演するゲストアクト一覧＞
asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNE、かやゆー ※New、くじら ※New、水槽、すりぃ、ツミキ、乃紫 ※New、Pii ※New、みきまりあ、meiyo ※New、『ユイカ』、りりあ。、れん
04/06（日）YOASOBI / Aooo / Luov ※New
Special Guest：Chevon ※New / TOMOO（from PONYCANYON / IRORI Records）※New / FRUITS ZIPPER（from ASOBISYSTEM）
◇KT Zepp Yokohama
04/05（土） [VIVAL] ヰ世界情緒 / ClariS / 七海うらら / HIMEHINA / Reol
04/06（日） [NEW GENE FEST] 秋山黄色 / CLAN QUEEN / Cody・Lee（李）/ Conton Candy / 離婚伝説
◇Zepp New Taipei
04/19（土） 新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / 櫻坂46
◇Zepp Kuala Lumpur
04/26（土） 新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / Creepy Nuts
イベント情報
『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』
04/04（金）神奈川・Kアリーナ横浜、臨港パーク
04/05（土）神奈川・Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク
04/06（日）神奈川・Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク
『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Taipei』
04/19（土）Zepp New Taipei
『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Kuala Lumpur』
04/26（土）Zepp Kuala Lumpur
『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』公式サイト
https://central-fest.com/