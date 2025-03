BTS J-HOPE、デジタルシングル「Sweet Dreams (feat. Miguel)」に関する一問一答到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「いつも僕にSweet Dreamを見させてくださるARMYの皆さん、愛してます」(BTS J-HOPE)

BTSのJ-HOPEが、3月7日14時(以下、日本時間)にデジタルシングル「Sweet Dreams (feat. Miguel)」と同曲のMVを公開する。

「Sweet Dreams (feat. Miguel)」は、“愛したい、愛されたい”J-HOPEの真心を込めたセレナーデで、恋に落ちた感情を甘い夢に例えて歌唱。また、幻想的なシンセサイザーと清涼感のあるギターストラムに、軽快ながらソフトなボーカルリフを合わせ、愛の感情を聴覚的に表現。J-HOPE自身が、曲のメッセージなど全体的な方向性の設定から参加し、完成度を高めた。

本作には、R&Bシンガーのミゲルがフィーチャリングで参加。ミゲルはアメリカの大衆音楽授賞式であるグラミー賞において、「Adorn」で“ベストR&Bソング”を受賞し、計13回ノミネートされている。

そしてこのたび、新曲「Sweet Dreams (feat. Migule)」を発表するJ-HOPEが、所属事務所のBIGHIT MUSICを通じて一問一答に答えた。

なお、J-HOPEは2月28日~3月2日、韓国ソウルのKSPO DOMEでの『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in SEOUL』で、初の単独ワールドツアーをスタート。同公演で「Sweet Dreams (feat. Miguel)」をサプライズ披露し、観客の爆発的な反響を得た。

J-HOPEは、3月7日13時にオフラインファンイベント『Sweet Dreamland』を開催し、新曲公開の瞬間をファンと共に迎える。BTSのデビュー日である6月13日に合わせて613人が招待され、グローバル推し活プラットフォーム「Weverse」で独占生中継も実施されるので、ぜひチェックしよう。

また、3月11日には、米NBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』でミゲルと共に初の合同ステージを披露する。

さらに、3月14日には、米NBCの人気トークショー『The Kelly Clarkson Show』に出演。世界的なシンガーソングライターのケリー・クラークソンが進行するトークショーであり、アメリカ最高権威のテレビ授賞式であるエミー賞を3回受賞した番組だ。J-HOPEは、BTSメンバーの中で初出演となる。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

リリース情報

2025.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sweet Dreams (feat. Miguel)」

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/