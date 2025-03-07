TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

20Âå½÷À­¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤­¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½÷À­¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¶¯Åð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÌµ¿¦¡¢À¶¿åÍµ¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£

À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢µ¢Âð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À­¤òÆÍÁ³¡¢±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡ÊÁí³Û20¿ôËü±ßÁêÅö¡Ë¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤­¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï20Âå½÷À­¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤Æ¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÈÈ¹Ô¸å¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÍî¤È¤·¡¢²¿¤â»ý¤¿¤º¤Ë¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¿·½É¶è¤Ç¼ã¤¤½÷À­¤òÁÀ¤Ã¤¿Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤òÊ£¿ô¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£