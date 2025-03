3Houseが、2nd Album『Terminal3』を3月7日(金)にリリースした。アルバムとしては2023年6月にリリースされた『SWING A SOUL』以来の本作。前作同様プロデューサー・GooDeeとのタッグでの制作となった本作には、ヴァイラル・ヒットを記録している先行シングル『After Rain』や昨年末に発表された『Eyes』、アルバムのリリース1週間前にドロップされた『Ozone』に加えて、ラテンフレイバーが感じられる新機軸『Hanabira』や、ラッパー/ソングライターのKohjiyaが客演する『Rough540』など全10曲が収録されている。

今年も既にヒップホップフェス”POP YOURS 2025”の1日目に出演することが決定するなど、期待と注目を集めている3House。着実にキャリアを積み上げつつも、更なる挑戦への渇望を感じられるニューアルバムとなっている。<リリース情報>3House2nd Album『Terminal 3』配信中=収録曲=1. EyesLyrics : 3HouseComposed by : GooDee2. After RainLyrics : 3HouseComposed by : GooDee3. HanabiraLyrics : 3House,KohjiyaComposed by : GooDee4. Highway Boogie feat.Dexus OgawaLyrics : 3House, Dexus OgawaComposed by : GooDee, MELRAW5. HigherLyrics : 3HouseComposed by : GooDeeChorus : ChloeLyrics Translation : Philippe6. Rouge540 feat.KohjiyaLyrics : 3House,KohjiyaComposed by : GooDee7. InterludeComposed by : GooDee8. OzoneLyrics : 3HouseComposed by : GooDee9. Let GoLyrics : 3HouseComposed by : GooDeeChorus : Chloe10. UnderwaterLyrics : 3HouseComposed by : GooDeeProduced by : GooDeeMixed &Mastered by : Ryusei @ ebonyeyes studioA&R : THESIXDAYTONAPhotographer : Daiki MiuraStylist : Kaz NagaiHair & Make-up : Arisa KondoCreative Direction : Tairiku KawamuraExecutive Producer: Tairiku Kawamura<ライブ情報>3House ワンマンライブ2025年4月25日(金)Zepp Yokohama開場・開演:18:00 ・ 19:00チケット2F(シート席) \9,980(税込)1F(スタンディング) \7,980(税込)1F(ファストパス) \9,980(税込) ※500枚限定一般先行抽選受付期間:3/5 (水) 19:00〜3/10 (月) 23:59申し込みURL:https://eplus.jp/sf/detail/3955970001?P6=001&P1=0402&P59=13House Instagram: https://www.instagram.com/3house_/?hl=ja