「こんなの初めて」“顔面国宝”メンバーの見事な腕前！大注目のNEXZがファンも知らない裏特技を披露

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE(エンジン)』。

本日3月7日(金)の放送より、3月のピックアップアーティスト・NEXZが登場する。

【映像】最新K-POPのヒミツ 弾丸取材ツアー〜超人気K-POPアーティストに会いまくりSP〜

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したZ世代ボーイズグループ・NEXZ。

TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKIによる7人でグローバルな活躍を見せている。

NEXZとは“Next Z(G)eneration”を意味しており、次世代を担うメンバーが集い、新しい音楽とパフォーマンスを届け、新時代を切り開いていくというメッセージが込められている。

J.Y. Parkプロデュースのもと2024年5月にグローバルデビューを果たすと、韓国・ハント(HANTEO)チャートでは、Physical Album Chartのデイリー1位を獲得、『Ride the Vibe』MVは、公開3日でYouTube再生数1000万回超えを達成するなど、快挙を成し遂げた。

さらに同年8月21日、Japan 1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』で待望の日本デビュー。オリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得し、今後の活躍も大注目されている。

そんなNEXZの魅力をMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が徹底深掘り。

NEXZメンバーの隠れた特技を探っていく企画や、SNSでも話題の人気企画「若井ダンスモンスターへの道」、番組恒例企画「若井写真館」など、盛りだくさんの内容で3週にわたって放送される。

◆NEXZメンバーの隠れた特技を公開!

NEXZのメンバーのプロフィールにも書かれていない“まだ世に知られていない隠れた特技=裏特技”を、正式に特技として認定してもいいかを、Mrs. GREEN APPLE若井がジャッジする「その特技Mazi!? Project」を開催。

万が一、「なし」のジャッジが出た場合、今後一切どこの現場でも披露してはいけない、という厳しいルールのもとスタートする。

その端正な顔立ちから「顔面国宝」とも称されるYU。料理が趣味だというYUはスタジオでカルボナーラ作りを披露。

「こんなの初めて」と言いながらもさっそく手際の良さを見せ、若井たちも感心。緊張しながら作ったカルボナーラのお味は? そして見事“特技”に認定されるのか?

そしてHYUIとHARUも意外な“裏特技”を告白。幼い頃から培ってきたという渾身のスキルを披露するも、若井からは衝撃のジャッジが。

リーダー・TOMOYAは自信たっぷりに“裏特技”を発表し…。

次週以降は、「若井ダンスモンスターへの道」や、NEXZの多彩なダンススキルを生かした即興ダンスバトル企画、「若井写真館」が放送される。

また、CSテレ朝チャンネル1では、3月23日(日)に『M:ZINE完全版〜Z世代ボーイズグループNEXZの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、地上波放送の2倍の90分間で放送される。