TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

°­¼Á¤Ê¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¡¢È³Â§¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

½÷À­µÒ¤Ë¹â³Û¤ÊÇä³Ý¶â¤òÉé¤ï¤»¡¢Çä½Õ¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°­¼Á¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢É÷±ÄË¡¤Î²þÀµ°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¢§Îø°¦´¶¾ð¤Ë¾è¤¸¤¿½÷À­µÒ¤Ø¤Î¹â³ÛÀÁµá¤òµ¬À©¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§ÉÔÅö¤ÊÇä³Ý¶â¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤ä¡¢¢§¥Û¥¹¥È¤Ê¤É¤¬½÷À­¤òÀ­É÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£

Ìµµö²Ä±Ä¶È¤·¤¿Å¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³¶â³Û¤Î¾å¸Â¤Ï¡¢200Ëü±ß¤«¤é3²¯±ß¤ËÂçÉý¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£