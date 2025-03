ディズニーストアの新しいオリジナルキャラクターとして「UniBestiez(ユニベスティーズ)」が誕生!

「ミッキーマウス」たちと「ユニベアシティ」の新しい物語が楽しめるぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが発売されます☆

ディズニーストア「UniBestiez(ユニベスティーズ)」

発売日:2025年3月22日(土)

発売日:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアに、新しいオリジナルキャラクター「UniBestiez(ユニべスティーズ)」が登場。

ユニベスティーズは、Disney Universityに通う「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれた新シリーズです。

物語のはじまりは、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが動物図鑑をつくる新学期の授業。

完成した動物図鑑を「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が一緒に開いた瞬間、不思議な図鑑の世界へと吸い込まれていきます。

そこで出会うたくさんの動物たちと「ミッキーマウス」たちとの新たな物語に期待が高まります☆

今回登場するキャラクターは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がかわいい姿を想像しながら描いた小さなウサギ「イエック ラビット(Yekc Rabbit)」と「エイン ラビット(Ein Rabbit)」

記念すべき第1弾として、ふわふわとした手触りのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが展開されます。

ぬいぐるみはコンパクトなサイズ感で、おすわりも得意。

キラキラのネクタイとリボンは、それぞれ取り外し可能な仕様になっています。

各キャラクターの特徴を紹介したコレクションカード付きでシリーズで集めたくなるかわいさです☆

「UniBestiez(ユニベスティーズ)」キャラクター「イエック ラビット(Yekc Rabbit)/エイン ラビット(Ein Rabbit)」

「イエック ラビット(Yekc Rabbit)」は「ミッキーマウス」が図鑑の世界で出会った冒険好きなウサギです。

「ユニベアシティ」の「モカ」とお揃いのネクタイをたからものにしています。

「エイン ラビット(Ein Rabbit)」は、大きくて丸みのある耳が「ミニーマウス」と似ているウサギ。

チャーミングで思いやりがある女の子です☆

ユニベスティーズ ぬいぐるみ イエック ラビット カード付き

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約高さ26×幅13×奥行き15cm

「ミッキーマウス」が描いたスケッチから生まれた、かわいらしい小さなウサギ「イエック ラビット」のぬいぐるみ。

ほわぁっとやわらかな毛並みは、ずっと撫でていたくなる気持ち良さ。

「イエック ラビット」のコレクションカードナンバーは記念すべき“001”。

カードはキラキラのホログラム仕様です。

ユニベスティーズ ぬいぐるみ エイン ラビット カード付き

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約高さ26×幅13×奥行き15cm

「ミッキーマウス」が描いたスケッチから生まれた、かわいらしい小さなウサギ「エイン ラビット」のぬいぐるみ。

「ミニーマウス」と似ている「エイン ラビット」にはドット柄のリボンがぴったりです☆

おなかやおしりのあたりにビーズが入っていて心地よい重みがあるため、おすわりも得意。

キラキラのホログラム仕様のコレクションカードナンバーは“002です”。

ユニベスティーズ イエック ラビット ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約22cm

キャラクター 約高さ15.5×幅7×奥行き8.5cm

チェーン 約長さ16cm

はじめて「ミッキーマウス」と「モカ」と出会った時にもらったネクタイを首に着けた「イエック ラビット」のぬいぐるみキーチェーン。

ほんのりピンク色に染まったほっぺもかわいいポイントです。

手持ちのバッグに付けていつでもそばに置いておくことができます。

ユニベスティーズ エイン ラビット ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約22cm

キャラクター 約高さ15.5×幅7×奥行き8.5cm

チェーン 約長さ16cm

ドット柄をあしらったふたつのリボンを着けた「エイン ラビット」のぬいぐるみキーチェーン。

愛らしい見た目だけでなく、ふわふわやわらかな毛並みも癒し度満点です。

脚を伸ばしてちょこんとお座りする姿にもほっこりと癒やされます☆

UniBEARsity(ユニベアシティ)とは

2011年1月に販売を開始し、2026年1月21日に15周年を迎えるディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBEARsity(ユニベアシティ)」

物語の中で「ミッキーマウス」がつくった「モカ」、「ミニーマウス」がつくった「プリン」、「ドナルドダック」がつくった「ホイップ」、「デイジーダック」がつくった「パフィー」など、それぞれのクマはつくった本人にどこか似ています。

Disney Universityに通う「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれた新シリーズ。

ディズニーストアの「UniBestiez(ユニベスティーズ)」シリーズは、2025年3月22日より販売開始です☆

