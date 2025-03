■笑顔で伸びやかに歌う松島と、体を揺らしノリノリで歌う原

【動画】松島聡と新メンバー原嘉孝のニコニコなレコーディングムービー

timelesz公式Instagramで、松島聡と原嘉孝の「Rock this Party」レコーディング風景ムービーが公開された。

動画は、上下2分割で松島がイヤフォン、原がヘッドフォンをつけマイクに向かうシーンからスタート。マイクに向かって真剣な表情で歌う松島と、身振り手振りも交えながら歌う原が映し出されている。

歌声が入るシーンになると、松島が手でも音を取りながら笑顔で伸びやかに歌う。スタッフから「いいんじゃないの」と声がかかり、満足げな表情を見せる松島。

続いてニット帽姿の原がヘッドホンをつけ、体を揺らし手でリズムをとりながらノリノリでマイクに向かう。スタッフから「ばっちりばっちり」と声がかかる完成度を見せた。

「原くんレコーディング嬉しそうでほっこり」「聡ちゃんの歌い出し好きすぎる」「ちゃぼそう最高!」などといったファンの声が続々と届いている。

