ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡ÑÍºá»ö·ï¡¡Åö»þ¤Î·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Î·ÙÉôÊä1¿Í¤Ë¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×µÄ·è¡¡¸¡»¡¿³ºº²ñ¡¡ÅìµþÃÏ¸¡¤¬ºÆÁÜºº
µ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤ò¤á¤°¤ëÑÍºá»ö·ï¤Ç¡¢¸øÍÑÊ¸½ñÔÌ´þ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Î·ÙÉôÊä1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¤Îµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¼ÒÄ¹¤é¤Ï2020Ç¯¡¢ÉÔÀµÍ¢½Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Åö»þ¤Î¸ø°ÂÉô¤ÎÁÜºº°÷3¿Í¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇºîÀ®¤·¤¿Ä´½ñ¤ò¤ï¤¶¤ÈÇË´þ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¸øÍÑÊ¸½ñÔÌ´þ¤Èµõµ¶Í°õ¸øÊ¸½ñºîÀ®¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ïº£Ç¯1·î¡¢3¿Í¤ò¡Ö·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡×¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×Â¦¤Ï¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿³ºº¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿³ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¡¢3¿Í¤Î¤¦¤ÁÅö»þ¤Î·ÙÉôÊä1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏ¸¡¤¬ºÆÁÜºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÍÆµ¿¤Ïº£·î11Æü¤Ë¤â¸øÁÊ»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ÎµÄ·è¤ò¼õ¤±¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿²ñ¼ÒÂ¦ÂåÍý¿Í¤Î¹âÅÄ¹äÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤â·Ù»¡´±¤âÆ±¤¸¤È¹Í¤¨¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈµÄ·è½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸¡»¡´±¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¶¯¤¯½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤Æ¿×Â®¤Êµ¯ÁÊ¤òµá¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÀî¸¶ÀµÌÀ¼ÒÄ¹¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µÄ·è¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¸¡»¡¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤³¤È¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÎ¨Ä¾¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÙÉôÊä¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÁÜºº¤ò»Ø´ø¤·¤¿·ÙÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤òÊ¤¤¹¤ËÂ¤ê¤ë»öÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£