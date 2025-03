ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「マリー」がモチーフで可愛らしい雰囲気の、ディズニーデザイン「サッとかぶるだけの割烹着」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「サッとかぶるだけの割烹着」おしゃれキャットマリー

© Disney

価格:4,990円(税込)

サイズ:M〜L、L〜LL

生地:<織物>綿100%(ツイル)、【リブ部分】<カットソー>綿95%、ポリウレタン5%(リブ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『おしゃれキャット』の「マリー」がモチーフになった割烹着。

くすみがかったピンクのやさしいカラーが魅力的で、シンプルなかぶりタイプで使い勝手抜群です!

左右にはポケット付きで、右ポケットには「マリー」の刺繍が☆

お花や塔も一緒にデザインされ、「マリー」はシルエットで表現されています。

袖口は腕まくりしやすいリブ仕様になっているのもうれしい!

色づかいもポイントです。

裾は両脇丸カットで、後ろが前より少し長めの丈になっています。

家事がもっと楽しくなりそう。

「マリー」がモチーフでかわいらしい雰囲気の、ディズニーデザイン「サッとかぶるだけの割烹着」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

