動画配信サービス「Paramount+」にて独占配信されるリブート版『iCarly(iカーリー)』の吹替声優に、水樹奈々(カーリー役)と阪口周平(スペンサー役)の続投が決定。あわせて、大人になったカーリーとフレディ、スペンサーの3人がかつての大人気インターネット番組「iCarly」を復活させる様子を映し出した吹替版本編クリップが解禁となった。世界120以上の国と地域で放送され、日本でも、2010年にNHK Eテレで全シーズン放送後、間髪入れずにアンコール放送が行われるほどの絶大な人気を誇った海外ドラマシリーズ『iCarly(iカーリー)』。その10年後を舞台にた続編となるリブート版には、オリジナルキャストのミランダ・コスグローブ、ジェリー・トレイナー、ネイサン・クレスらが再集結。

配信決定が発表されると、SNS上でも大きな話題に。放送当時の視聴者を中心に「やばい!青春が帰ってくる!」「いつでもすぐiカーリーの曲思い出せるくらい好きだったからうれしい!」「海外ドラマにハマるきっかけになったiCarly!大人になったカーリーたちを大人になった私が見れるなんて(泣)」など喜びの声が投稿された。さらに、NHK Eテレの放送を観ていた視聴者からは「もう水樹さんと阪口さんの声が聞こえてくる…!」「絶対吹替版で観たい!」「吹替版の声優が続投だったら心があの日に戻って帰ってこれなくなるかも」など、吹替版を切望する声も多数あがっていた。ファンの期待どおおり、オリジナル版で主人公・カーリー(ミランダ・コスグローブ)の吹替を担当した水樹と、カーリーの兄・スペンサー(ジェリー・トレイナー)の吹替を担当した阪口が、リブート版で同役の吹替声優として続投することが決定。カーリー役を担当する水樹は「まさかまさか!再びカーリーを演じる機会に恵まれるなんて!しかも、大人カーリー!!大好きな作品の、その後を見られることが本当にうれしいです!」と大喜び。「フレディとスペンサーとのやり取りは、変わらない軽妙さと大人になったからこその過激さも加わり、さらにパワーアップ!スペンサーはお金持ちになっても、芸術が爆発してます(笑)。新キャラクターたちもかなりエッジが効いていて、カーリーたちの新たな一面が垣間見えたり…。当時と変わらずパワフルに演じられているキャスト陣からたくさんの笑いのエネルギーをいただき、日本語吹替チームも全力で演じさせていただきました。みなさんぜひ、どちらも楽しんでいただけるとうれしいです!」と、オリジナル版の魅力はそのままにさらにパワーアップした本作へ期待の高まるコメントを寄せた。スペンサー役の阪口は「iCarly(iカーリー)が帰ってきた!10年ぶりに見たカーリーたちはちょっと大人に。ストーリーもちょっぴり大人チックに。当時のファンのみんなも10年ぶん大人になってるのに、スペンサーは良くも悪くもそのまんま。オトナコドモは10年経ってもオトナコドモでした。そんな新生iCarly(iカーリー)と、変わらないスペンサーをお楽しみに!」と、ファンにメッセージを送っている。物語の舞台はアメリカ・シアトル。元カレを見返すために自身の大人気インターネット番組「iCarly」を復活させる決心をしたカーリー。共に番組のホストをしていた親友のサムが“自分の幸せを追求するため”にバイカーギャングに加入してシアトルを離れているため、カーリーはフレディとスペンサーの協力を得ながら単独MCを務めることに。3人が撮影スタジオとして使っていたマンションの一室を訪れると、番組の撮影に使用していた懐かしの小道具の数々が!結婚と離婚を経験したフレディは、SNSに詳しくて生意気な継娘ミリセントと共に番組制作に携わる。売れない芸術家だった兄のスペンサーはいつの間にか超リッチな大富豪に!?風変わりだけど妹思いな人柄は昔のままで、番組を手伝ってくれることに。さらにカーリーのルームメイトのハーパーも加わり、大人気番組が待望の復活を遂げる。20代という人生の大きな転換期を迎えたカーリーたちが、仕事・恋愛・家族関係など大人ならではのさまざまな問題に直面しながらもあの頃と変わらないハチャメチャなドタバタ劇を繰り広げる、リブート版『iCarly(iカーリー)』(シーズン1〜3)は、「Paramount+」で独占配信。「WOWOWオンデマンド」「J:COM STREAM」のユーザーは追加料金なしで視聴可能。Amazonの「Prime Video」では、有料チャンネル登録(月額770円※税込)が必要となる。(C)2021 Viacom International Inc. All Rights Reserved. (シーズン1)(C)2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved. (シーズン2)(C)2023 Viacom International Inc. All Rights Reserved. (シーズン3)