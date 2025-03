ゴルファーは『これ』を食べて花粉症対策！

『加工食品』は避けよう!

最後に、食事の基本は何を食べるかよりも『何を食べないか』です。

観察研究ではありますが、加工食品と花粉症について調べた研究があります。10歳児の子供を対象とした研究です。加工食品の摂取と花粉症における症状の有無について調べた結果、この両者に関係があることが分かりました(※2)。また、『超加工食品』と呼ばれる、より加工度の高い食品に関して調べたものもあります。総エネルギー量に対する超加工食品の摂取割合と、アレルギー症状(くしゃみや喘息、花粉症など)に同様の関連があることが示されました(※3)。

まだ分からないことが多い研究分野ですが、特に幼少期の加工食品摂取と、花粉症を含むアレルギー症状には関係がある可能性が高いと言えます。

花粉症に関わらず、加工食品は身体に様々なダメージを引き起こします。みなさんを『老化』させるのです。現代社会で加工食品をゼロにすることは難しいですが、日々の食事で少しでも加工食品を減らす努力ができると良いですね。

それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正値は変化します。

引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!

※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。