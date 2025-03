サンリオが1975年より創刊している機関紙「月刊 いちご新聞」の50周年を記念し「いちご新聞50周年シリーズ」が登場。

ぬいぐるみやマスコットホルダーのほか、いちご新聞のデザインカードが入ったマスコット付きクリアケース、いちご新聞のふろくやB6サイズのノートなどを収納できるマルチケースなどがラインナップされます☆

サンリオ「いちご新聞50周年シリーズ」

発売日:2025年3月13日(木)

販売店舗:全国のサンリオショップ・サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか ​※一部取扱いの無い店舗もあります​

※サンリオオンラインショップでは2025年3月13日(木)10:00より発売

1975年4月にサンリオから創刊された、「いちごの王さま」の、世界中のみんなが仲良く、思いやりの心を大切にしてほしいという想いを伝える新聞を作ろうという提案で始まった機関紙「いちご新聞」

そんな「いちご新聞」が、2025年4月で創刊50周年を迎えます。

50周年を記念し、いちごのドレスや小物を身につけたキャラクターたちが50周年を華やかにお祝いしている「いちご新聞50周年シリーズ」が登場。

50周年のマークをあしらった特別なグッズが多数ラインナップされます。

ぬいぐるみやマスコットホルダーはもちろん、いちご新聞のデザインカードが入ったマスコット付きクリアケースも展開。

ほかにもいちご新聞のふろくやB6サイズのノートなどを収納できるマルチケースなどが登場します。

また、全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーでの購入特典としていちご新聞デザインのシールやいちご新聞表紙ステッカーをプレゼント。

さらに、全国7店舗のサンリオショップでは、いちご新聞歴代表紙のパネル展示などが期間限定で開催されます☆

ぬいぐるみ

価格:各3,696円(税込)

種類:全4種(ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、クロミ)

足裏にいちご新聞50thマークのロゴが入ったぬいぐるみ。

生地にはふわふわの柔らかい手触りのボアが使用されています。

いちご柄のコスチュームや立体のいちごリボンや帽子がポイントです。

ぬいぐるみ ハローキティ

いちごカラーの衣装がお似合いな「ハローキティ」

頭と首元を飾るリボンにはゴールドのロゴが施されています。

ぬいぐるみ マイメロディ

頭にボーダー柄の大きなリボンをつけた「マイメロディ」

ほんのりピンク色に染まったほっぺもポイントです。

ぬいぐるみ シナモロール

大きなリボンをあしらったポンチョスタイルで登場する「シナモロール」

いちごモチーフのベレー帽姿も素敵です☆

ぬいぐるみ クロミ

耳のサイドにボーダー柄のリボンをあしらった「クロミ」

いちごの総柄がプリントされたふんわりとしたワンピーススタイルに注目です。

マスコットホルダー

価格:各2,497円

種類:全8種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ、マイスウィートピアノ、こぎみゅん)

いちご柄のコスチュームや立体のいちごやリボンがポイントのマスコットホルダー。

「ポムポムプリン」や「ポチャッコ」「マイスウィートピアノ」など全8種が展開されます。

マスコットホルダー ハローキティ

左耳に苺をあしらった大きなリボンをつけた「ハローキティ」

チャームのリボンには「サンリオキャラクターズ」のロゴがゴールドでプリントされています。

マスコットホルダー マイメロディ

統一感のあるカラーに仕上げられた「マイメロディ」

真っ赤な衣装とパンプススタイルで登場します。

マスコットホルダー ポムポムプリン

真っ赤な衣装にイエローのボディカラーが映える「ポムポムプリン」

立体感のある大きな苺の帽子をかぶっています。

マスコットホルダー シナモロール

いちご柄の帽子を斜めにかぶった「シナモロール」

ふんわりとした真っ白ボディに赤の差し色がマッチしています。

マスコットホルダー クロミ

リボンにあしらわれたぷっくりとした苺が印象的な「クロミ」

頭巾に刺繍されたドクロマークも「クロミ」ならでは☆

マスコットホルダー ポチャッコ

いちごの帽子からのぞくふわふわの毛がポイントの「ポチャッコ」

ポンチョをかわいく着こなす「ポチャッコ」の姿に胸がきゅんとしそう☆

マスコットホルダー マイスウィートピアノ

サイドに「マイメロディ」「クロミ」とお揃いのリボンを付けた「マイスウィートピアノ」

衣装の間からのぞくふわふわの毛がかわいいマスコットホルダーです。

マスコットホルダー こぎみゅん

いちご柄のワンピースを着こなす「こぎみゅん」

いちごをあしらった紅白の大きなリボンもインパクト大!

マスコット付きクリアケース

価格:各1,793円(税込)

種類:全6種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ)

ボア素材のキャラクターマスコットと紙製のデザインカードが付いたクリアケース。

クリアケースにはカードやリップなどの小物を見せながら収納できます。

マスコット付きクリアケース ハローキティ

いちご柄の大きな頭巾をかぶった「ハローキティ」

ケースには「いちごの王さま」と見つめ合う「ハローキティ」がプリントされています。

マスコット付きクリアケース マイメロディ

ケースの上からちょこんとお顔を出す仕草が魅力的な「マイメロディ」

「いちごの王さま」と一緒のクリアケースには50周年のロゴも施されています。

マスコット付きクリアケース ポムポムプリン

いちご柄の頭巾の上に茶色いベレー帽を乗せた「ポムポムプリン」

お座りしながら「いちごの王さま」を見つめる姿がケースにプリントされています。

マスコット付きクリアケース シナモロール

いちごの頭巾から大きな耳を出す「シナモロール」

ケースには元気いっぱいな「シナモロール」を見つめる「いちごの王さま」が描かれています。

マスコット付きクリアケース クロミ

「クロミ」と一緒にお出かけが楽しめる、マスコット付きクリアケース。

「いちごの王さま」と「クロミ」の仲睦まじい姿にも注目です。

マスコット付きクリアケース ポチャッコ

いちご新聞デザインのケースをじっと見つめるようにレイアウトされた「ポチャッコ」

ケースには軽やかにステップを踏む「ポチャッコ」と、それを見つめる「いちごの王さま」が描かれています。

購入特典

配付開始日:2025年3月13日(木)〜 なくなり次第終了

配布店舗:全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー

※一部実施のない店舗があります

※サンリオオンラインショップでの取扱いはありません

購入特典として、対象店舗で購入された方に、いちご新聞デザインのシール全6種類から1枚をプレゼント。

また、グッズを税込み2,200円購入で「いちご新聞表紙ステッカー」が1枚プレゼントされます。

※いちご新聞表紙ステッカーは最大2枚まで

いちご新聞50thアニバーサリーショップ

開催期間: 3月13日(木)〜3月30日(日)

開催店舗:Sanrio 札幌アピア店、Sanrio Gift Gate イオンモール名取店、Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店、Sanrio NISHIGINZA店、Sanrio 名古屋 mozoワンダーシティ店、大丸 梅田店 5F サンリオ、サンリオギャラリー 博多店

全国7店舗のサンリオショップで、いちご新聞50thアニバーサリーショップを開催。

いちご新聞歴代表紙のパネル展示やSanrio+会員限定のいちご新聞50周年アニバーサリークイズが実施されます。

※いちご新聞50thアニバーサリークイズに参加するには、Sanrio+への会員登録が必要です

サンリオオンラインショップ限定「キャラクターバースデーお祝いセット」

発売日:2025年3月より順次

対象店舗:サンリオオンラインショップ本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店:https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanrio/

サンリオオンラインショップ限定で「キャラクターバースデーお祝いセット」を発売

キャラクターのお誕生日をお祝いできる、ぬいぐるみ・背景シート・メッセージカードの3点セットです。

「バッドばつ丸」「ポムポムプリン」「こぎみゅん」「タキシードサム」など全20キャラクターがラインナップされます。

※画像はイメージで、実際のサイズとは異なる場合があります

サンリオオンラインショップ限定の購入特典

キャンペーン開始日:2025年3月10日(月)10:00~

対象店舗:サンリオオンラインショップ3店舗(本店、楽天市場店・Yahoo!ショッピング店)

※Sanrio Baby ONLINE SHOPは対象外です

サンリオオンラインショップでも、いちご新聞50周年をお祝いするキャンペーンを実施。

税込み8,800円以上購入された方に「いちご新聞50周年記念プレート」がプレゼントされます。

「MY SANRIO」にいちご新聞50周年記念シリーズが期間限定で登場

販売期間:2025年3月10日(月)10:00〜12月31日(水)23:59

サンリオオンラインショップ本店限定のカスタマイズサービス「MY SANRIO」

「MY SANRIO」に、期間限定でいちご新聞50周年記念シリーズが登場します。

いちご新聞50周年記念号は3月10日(月)に発売

発売日:2025年3月10日(月)

3月10日に発売される「いちご新聞50周年記念号」は、50周年の歴史を始め、50周年記念グッズや情報、特別コンテンツが詰まった1冊になっています。

表紙中央にいる「いちごの王さま」が持っているまっしろな“アニバーサリーストロベリー”には、これから作る新しいページに、色とりどりの思い出をみんなと一緒に刻んでいきたいという想いが込められています。

いちご新聞アニバーサリープロジェクト「ふわしゃかキッズデザインシリーズ」

ラインナップ・価格:

ぬいぐるみ 各2,970円(税込)種類:全10種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、あひるのペックル、バッドばつ丸)内容:ポイントにふっくらしたリボンが付いた、ふわふわしゃかしゃかした手触りが気持ちいい、ナイロンタフタ生地を使用したぬいぐるみ。マスコットホルダー 各2,200円(税込)種類:全10種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、あひるのペックル、バッドばつ丸)シークレットミニ巾着 594円(税込)種類:全10種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、あひるのペックル、バッドばつ丸)※シークレットタイプのため、中身を選ぶことはできませんハローキティ ぬいぐるみ2Lサイズ 8,800円(税込)ハローキティ フェイス形クッション 2,497円(税込)

発売日:2025年3月26日(水)

※サンリオオンライン​ショップでは2025年3月25日(火) 10:00より発売​

販売店舗:全国のサンリオショップ・サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか​ ※一部取扱いの無い店舗もあります​

いちご新聞アニバーサリープロジェクトから企画された「ふわしゃかキッズデザインシリーズ」の発売が決定!

2024年4月、いちご新聞&いちごメイト(いちご新聞読者)アニバーサリープロジェクト「My サンリオメモリアル♡コレクション」にて、思い出のグッズや、また会いたいと思うグッズ&エピソードを募集しました。

その中で、90年代に人気を博したしゃかしゃか素材のぬいぐるみ“バルーンキッズ”に関する投稿が多く寄せられたことをうけ「ふわしゃかキッズデザインシリーズ」が企画・発売されます。

「月刊いちご新聞」創刊50周年を記念した、アニバーサリーイヤーを一緒にお祝いできるグッズが盛りだくさん。

サンリオの「いちご新聞50周年シリーズ」は、2025年3月13日より販売開始です☆

