º£½µËö¤Î¶áµ¦¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¹Ô³ÚÆüÏÂ¡¡Íè½µ¤Ï20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤â¤¢¤ê²ÖÊ´Èô»¶ÎÌÁý²Ã
ÅÚÆü¤Î¶áµ¦¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë´Ö¤Îµ¤²¹¤â¼¡Âè¤Ë¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤ÏÃë´Ö¤Îµ¤²¹¤¬15¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢20¡î°Ê¾å¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÚÆü¤ÏÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ê¤·¡¡ÆüÍËÆü¤òÃæ¿´¤ËÃÈ¤«¤¯
½µËö¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤Ë´Ë¤ä¤«¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤ÏÃë¤´¤í¤Þ¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÀ²¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÍËÆü¤Ï³ÆÃÏ¤È¤âÂçÂÎÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ²½¡¡Íè½µ¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º
Íè½µ¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£·îÍËÆü¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÐÍËÆü¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÀ²¤ì´Ö¤â½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÚÍËÆü¤Ë¤ÏºÆ¤Ó±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¼¡Âè¤ËÏÂ¤é¤®¡¢Ãë´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï15¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿åÍËÆü¤Ï20¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï½½Ê¬¤ËÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥À¥¤¥¹,
²£ÉÍ,
²ð¸î,
Êè,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å,
Ä¹Ìî,
ÂçÁ¥,
½»Âð