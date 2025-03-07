¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¡Ö¡ÈÆæ¤ÎÀÄÇ¯¡É¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÈé¤à¤±¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡×¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡¦Ëè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£ËÜºî¤Ï¡¢¾¾ºäÅíÍû¤¬±é¤¸¤ë¹â¹»¶µ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìÂçÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¡¦¸æ¾å¹§¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤éÉå¤Ã¤¿¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ÈÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡£¹â¶¶¤ÏÂè2ÏÃ¤ËÆæ¤ÎÀÄÇ¯Ìò¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¹â¶¶¤Ë½éÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤äº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝËÜºî¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¤ÏËÍ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆ´¤ì¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¯¤ó¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¤¬²áµî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿ô¤¢¤ëºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤ó¤ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÝÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÄ¹Èø¡Ê¸¬ÅÎ¡Ë¤äÆ»»Þ¡Ê½ÙÍ¤¡Ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¡Ê½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¡Ë30ÉÃ¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ï¡×¡Öº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤½¤Î2ÏÃ¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡ËÍ¤¬»¨»ï¤òÍî¤È¤·¤ÆÄ¯¤á¤ë¤È¤¤¤¦30ÉÃ¤Û¤É¤ÎÃ»¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÀþ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Î´¶¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡£±«¤ò¹ß¤é¤»¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÂç¿Í¿ô¤ÇÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ»þ¤ËÂÀÍÛ¤¬¥Ó¥ë¤È¥Ó¥ë¤Î´Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸÷¤¬ËÍ¤Î½ê¤À¤±¤ò¥Ð¡¼¥Ã¤Èº¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤¬UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¥¦¥¥¦¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£
¡Ý¹â¶¶¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ïº£¤ÏÆæ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÌòÌ¾¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Èà¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤ê¤Õ¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤»Êý¤ä»×¤¤¤ò¤É¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÇ½é¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶³Ê¿¤¯¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤³¤ÏÇ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È(¾Ð)¡£¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý±üÊ¿Âç·ó¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âç·ó¤È½é¤á¤Æ»£±Æ¤·¤¿Æü¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤Ï°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥°¥¤¥°¥¤µÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Î¶µ¼¼¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌÌò¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤³¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç·óÅÁ¤¤¤ËÀ¸ÅÌÌò¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ä»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦1²ó³Ø¹»¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡ÝËÜºî¤ÎµÓËÜ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¸½Âå¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤È³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸æ¾åÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í°ì¿Í¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Ç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£ËÍ¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤â¤·¸æ¾åÀèÀ¸¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¤¢¤Î¶µ¼¼¤Ë¤¤¤¿¤éÆ¬¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¸½Âå¤Î¶µ°é¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡¢1»þ´Ö¤Î¼ø¶È¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç10Ê¬¤º¤Ä¤¯¤é¤¤¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡Ý¹â¶¶¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤«¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î°õ¾Ý¿¼¤¤»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·²á¤®¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¹»Ìç¤ÎÁ°¤Þ¤ÇËÀ¤Î¥¢¥á¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ê¤á¤Æ¡¢Ìç¤ÎÁ°¤Ç¥¬¥ê¥Ã¤È°ìµ¤¤Ë¤«¤ó¤Ç±£¤·¤¿¤ê¡¢Çö¤¤¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹»Ìç¤ËÃå¤¯Ä¾Á°¤ÇÃ¦¤¤¤À¤ê(¾Ð)¡£¹»Â§¤òÆ²¡¹¤ÈÇË¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ°é¤ÈÈþ½Ñ¤Î¼ø¶È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î2²ÊÌÜ¤À¤±¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ®ÀÓ¤¬5¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£¸å¤Î¤´¼«¿È¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä»ëÄ°¼Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ËÍ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤È(¾Ð)¡£Ææ¤ÎÀÄÇ¯¤«¤é¤â¤¦°ìÈé¤à¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤Î¸«¤É¤³¤í¤âÁ´ÎÏ¤Ç¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÏÃ1ÏÃ¡¢ÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚÊý¤«¤é¤â¡Ö¸«¤¿¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¹¤´¤¯³§¤µ¤ó¤Ë»É¤µ¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÀè·î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì´¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ì¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¡¢º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ËÍ¤Ï100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î4Ê¬¤Î1¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¤¤¿ÍÀ¸¤Î4Ê¬¤Î1¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤³¤Î1¡¢2Ç¯¤Ï¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢25ºÐ¤Ïº£¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¼Çµï¤Î¼Á¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®µÜ»³¤¢¤¤Î¡Ë