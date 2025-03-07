ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿¾Ð´éSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó¡×¡Ö¥ê¥Ï¤ÎÎ¢Â¦É÷·Ê´ò¤·¤¤¡×
3·î6Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤â¸ø³«
ÉÍºê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤ÇÂÎ°éºÂ¤ê¤·¤Ä¤Ä¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¡È°ìºÂ¡É¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Ú¤·¤²¤ËÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¡¢¿¿·õ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö#¤ß¤É¤µ¤ó¤ÎÂ¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ #½Ä¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ #¤ï¤¿¤·¤Î¤»¤¤¤Ç #¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤ß¤É¤ê¤Ë¸«¤¨¤ë #¤Þ¤¡¼ÂºÝ¿ÈÄ¹º¹15cm¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö#Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬ #¾¾¥´¥ê¤È»ä¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ï33cm¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤Î¿ÍÊª¤é¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ï¤ÎÎ¢Â¦É÷·Ê´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó¡×¡Ö¤¢¤æ¤µ¤ó¤Î²£´é¤Ã¤ÆËÜÅö¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖÂÎ°éºÂ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤â¹Ô¤Ã¤¿ÉÍºê¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÏÉÍºê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë4·î8Æü¤ÎLaLa¥¢¥ê¡¼¥Ê TOKYO-BAY¸ø±é¤«¤é¡¢¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(¥í¥´) I am ayu -ep.¶-¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ³«Í½Äê¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê