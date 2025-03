BLACKPINK、『How You Like That』ダンスプラクティス動画18億回再生突破！1年5カ月ぶりワールドツアーへ期待高まる

BLACKPINKの『How You Like That』のダンスプラクティス動画が18億回再生を突破した。

【写真】履いてないも同然?ジェニーの“露出ファッション”

去る3月7日、所属事務所YGエンターテインメントによると、BLACKPINKの『How You Like That』ダンスプラクティス動画は同日午前5時25分頃、ユーチューブ再生回数18億回を越えた。動画は2020年7月6日の公開から約4年8カ月で、K-POPのダンスプラクティス動画史上初の最高記録を更新した。

先立って『DDU-DU DDU-DU』(22億回再生)、『Kill This Love』(20億回再生)が同じ再生数を達成しているBLACKPINKのYouTubeチャンネルは、18億回以上再生された動画を計3本保有することとなった。

『How You Like That』はどんな状況にも屈せず、高く羽ばたこうというメッセージが込められた曲だ。2020年のMTVビデオ・ミュージック・アワードで「今夏の名曲(Song of The Summer)」賞を受賞し、同年にユーチューブが選定した「グローバルトップサマーソング(Global Top Summer Song)」でも1位を記録した。

音源も注目すべき成績を収めた。同曲は発売当時、韓国国内チャートでパーフェクトオールキルを達成し、Spotify「グローバルトップ50チャート」で2位、英オフィシャルチャート「オフィシャルシングルトップ100」と米ビルボード「ホット100」でそれぞれ20位と33位にランクインし、主流ポップ市場における強大な影響力を証明した。

(画像=YGエンターテインメント)

なお、BLACKPINKは来る7月5〜6日、韓国・京畿道(キョンギド)の高陽(コヤン)総合運動場を皮切りに「BLACK PINK 2025 WORLD TOUR」を開催する。

彼女たちは北米4都市(ロサンゼルス、シカゴ、トロント、ニューヨーク)とヨーロッパ4都市(パリ、ミラノ、バルセロナ、ロンドン)に続き、東京まで10都市18公演を通じて全世界のファンと交流する。

約180万人の観客を動員し、K-POPガールズグループの新記録を立てた「BORN PINK」以来、約1年5カ月ぶりのツアーであるだけに、規模を次第に拡大していく見通しだ。